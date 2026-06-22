От сряда, 24 юни, изцяло се ограничава движението по третокласния път III-642 Михилци - Хисаря в област Пловдив. Спирането на трафика се налага заради навлизането в нов етап от превантивния ремонт на отсечката, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ).

До момента строителните дейности в 10-километровия участък се извършваха без спиране на превозните средства. Пълното затваряне обаче е необходимо, за да се гарантира по-бързото и качествено завършване на обекта.

По време на ремонтните дейности трафикът ще бъде пренасочван по следния обходен маршрут (двупосочно) - Път III-642 Калояново - Дуванлии - Черничево – Хисаря и обратно.

Републиканският път осъществява ключовата връзка между с. Михилци, град Хисаря и главния път II-64 Карлово - Пловдив. Трасето не е ремонтирано основно от над 40 години, като през 2008 г. по него са правени единствено частични кръпки.

В следствие на интензивния трафик, в момента пътят е в критично състояние - носимостта на конструкцията е напълно изчерпана. Асфалтовата настилка е осеяна с пукнатини, дупки и слягания. Налице са множество сигнали от граждани и "Пътна полиция“ за опасни предпоставки за ПТП.

Ремонтните работи се извършват от пътноподдържащата фирма, отговорна за текущите ремонти в област Пловдив. Официалният срок за завършване на обекта е 31 август тази година.

АПИ се извинява за причиненото неудобство, но дейностите са наложителни за сигурността на пътуващите. Призовава се водачите да шофират с повишено внимание, да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.“

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.