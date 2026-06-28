В базата на "Автобусни превози“ до хотел "Чаирите“ се провежда среща между кмета на Пловдив Костадин Димитров и ръководството на транспортната компания. Основна тема на разговорите са организацията на трафика в града и подобряването на качеството на градския транспорт, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Общинското ръководство планира оптимизация на транспортната мрежа чрез въвеждането на нови маршрути. Сред основните цели е осигуряването на движение на автобусите по линиите с удължено работно време – до 00:00 часа.

За обезпечаването на тези промени се предвижда наемането на 250 нови шофьори от Индия и Узбекистан. Това е една от основните предпоставки за осигуряването на нощните курсове.

Превозвачът Петко Ангелов каза за Plovdiv24.bg, че чуждестранните служители от Индия ще получават еднакво заплащане с българските си колеги, като наемането им включва и осигуряване на жилища.

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Като основна причина за липсата на местни кадри се посочва конкуренцията от страна на големите компании за международни превози, базирани в Пловдив. Поради по-високите възнаграждения в международния сектор, шофьорите се насочват предимно към него. В резултат на това в градския транспорт се наблюдава застаряване на персонала, като средната възраст на водачите в момента надхвърля 60 години.

Недостигът на шофьори и механици е сериозен проблем, който засяга както градския, така и междуградския транспорт в страната. Поради тази причина все повече компании от сектора разчитат на регулаторни облекчения от страна на държавата, които да позволят вноса на работна ръка от трети страни.