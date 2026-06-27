Обособена част от предприятие, включваща недвижим имот и индустриални машини в село Ръжево Конаре, община Калояново, излиза на публична продан. Процедурата е обявена от частния съдебен изпълнител Стефан Горчев заради задължения на дружеството собственик "Българска билка БГ" ЕООД. Първоначалната цена, от която ще стартира наддаването за целия производствен комплекс, е фиксирана на 160 600 EUR, информира Plovdiv24.bg. Кандидатите могат да подават своите оферти в периода от 5 юли до 5 август.

Характеристики на производствения имот

Обект на принудителното изпълнение е поземлен имот с обща площ от 3 914 кв. м, чието трайно предназначение е земеделска земя.

Теренъте на производствената база

В границите на имота е разположена масивна едноетажна сграда и застроена площ от 428 кв. м, предвидена за складова база. Сградата е преминала през реконструкция и промяна на предназначението от бивша селскостопанска постройка в "склад за метали“. Началната тръжна цена само за недвижимото имущество възлиза на 67 160 EUR. Имотът е обременен с договорни ипотеки и поредица от вписани възбрани в Службата по вписванията.

Списък на машините и съоръженията

Заедно със стопанския двор се разпродават и движими вещи, чиято обща начална стойност е изчислена на 93 440 EUR. Всички машини и съоръжения са въведени в експлоатация в периода 2018–2019 г. и върху тях има учреден особен залог и наложен запор. Пълният списък включва: 5 броя дестилационни апарати с изолация; 15 броя кошове за зареждане на суровини; 5 броя кожухотръбни топлообменници; 5 броя флорентински съдове с обем V=800 литра; 1 брой газова инсталация за компресиран природен газ – част Газоснабдяване; 1 брой газова инсталация за компресиран природен газ за котелно помещение, окомплектована с 1 брой газов котел с марка "Bruna"; 1 брой метална пасарелка; 1 брой изградена електрическа инсталация.

Базата отвън

Правила за участие в търга

Желаещите да се включат в наддаването трябва да внесат предварително 10% задатък от началната цена по банковата сметка на ЧСИ Стефан Горчев в "Обединена българска банка“ АД. Огледи на производствената база могат да се извършват всеки понеделник, сряда и петък от 13:00 до 16:00 часа. Наддавателните предложения се внасят в запечатан плик в деловодството на Районен съд гр. Пловдив на бул. "Шести септември" № 167. Всяко предложение за сума под началната или надвишаваща я с над 30 на сто се обявява за недействително.