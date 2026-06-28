Известният български боксьор и общественик Тервел Пулев официално обяви своята подкрепа за учредяването на новата структура на гражданското сдружение "Заедно за Пловдив“ – "Заедно за Карлово“. В специално интервю спортистът сподели мотивите зад решението си да застане с името и авторитета си зад каузата на организацията броени дни преди официалното ѝ учредяване на 29 юни.

Пулев подчерта, че в основата на решението му стои социалният характер на инициативата и сериозността на екипа, който е зад нея.

"Самата кауза е социална, хората са активни и поради тази причина, винаги когато някой се опитва да направи нещо позитивно, аз се включвам. Това не е за първи път. Убедих се, че зад каузата стоят сериозни хора“, заяви боксьорът.

Според него публичните личности и успелите спортисти имат ключова роля в активизирането на гражданското общество на местно ниво. Той е категоричен, че популярните лица носят отговорност да бъдат пример за подражание и да увличат хората след себе си в името на общественополезни каузи.

"По принцип, като гражданска позиция, публичните личности освен всичко друго са и пример за подражание в обществото и по този начин участват в организирането на хората в различни каузи“, допълни Пулев.

Тервел Пулев пое категоричен ангажимент за партньорство със сдружението, като потвърди, че регионът на Карлово може да разчита на неговото активно участие в бъдещи спортни и местни инициативи.

В навечерието на официалното обединение на гражданите в Карлово, спортистът отправи и своето силно послание към местната общност, посочвайки коя е най-важната стъпка към реалната промяна.

"Най-важната стъпка е хората да осъзнаят, че всичко зависи от тях. А това се случва първо в умовете, в съзнанието на хората, когато решат, че са готови. Когато смятаме, че някой ни е длъжен за нещо, само ще викаме "защо те не направиха нищо“, а ние много обичаме да използваме тази форма на глагола "съм“. А също и да се делим на "ние“ и "те“. Но когато разберем, че всичко зависи само и единствено от нас самите, когато има подобно гражданско сдружение или група от хора, която иска да подобри своя живот, респективно и този на околните, за да се облагороди битът ни, тогава нещата се случват. И от "ние“ и "те“ ставаме заедно“, завърши Пулев.

Официалното учредяване на "Заедно за Карлово“ ще се проведе на 29 юни в камерна зала при Народно читалище " Васил Левски-1861 г.", като организацията си поставя за цел да обедини активните граждани в региона за изграждането на по-добра и облагородена жизнена среда.