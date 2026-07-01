Измамите с майстори при домашни ремонти са сред най-честите проблеми за собствениците на жилища, поради което разпознаването на ранните предупредителни знаци при контакт с изпълнители е от критично значение. Експерти подчертават, че тези ситуации не бива да се приемат със срам, тъй като всеки може да стане жертва на недобросъвестни лица.

За рисковете при обновяването на дома и начините за защита на потребителите информира Plovdiv24.bg. Навременната реакция и проверката на документите могат да спестят сериозни финансови загуби на собствениците.

Липсата на лиценз е сред първите сериозни сигнали за повишено внимание, въпреки че при по-ниски годишни приходи законът не винаги изисква задължително лицензиране. Изпълнителите, които настояват за плащане в брой, чрез предплатени дебитни карти или трудно проследими онлайн приложения, също будят сериозно съмнение. Предупредителен знак е и предложението за голяма отстъпка с твърдението, че са "останали“ материали от друг строителен обект.

Потенциален риск съществува, когато майсторът се опитва да уреди финансиране чрез конкретен кредитор или настоява за пълно предварително плащане. Клиентите трябва да бъдат бдителни, ако изпълнителят прехвърля отговорността за издаване на разрешителни върху тях, оказва натиск за бързо решение без писмен договор или изисква подписване на документи към застрахователна компания след възникнали щети.

За предотвратяване на подобни измами специалистите съветват винаги да се изискват препоръки от доверени източници и да се проверява дали изпълнителите са членове на професионални организации. Преди старта на дейностите е задължително да се проучат онлайн отзивите за фирмата и всички договорености да бъдат оформени в писмен вид. По отношение на финансовата част, окончателното разплащане трябва да се извършва единствено след напълно завършен и одобрен ремонт, като никога не се превежда цялата сума авансово.

При съмнения за извършено нарушение случаят не трябва да се премълчава, а е необходимо да се сподели с близки и да се сигнализират отговорните институции, пише businessnovinite.bg. Ако ремонтът е финансиран чрез заем, потърпевшите могат да подадат директен сигнал към съответната служба.