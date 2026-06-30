Пътни полицаи от ОДМВР – Перник, пристигнали на мястото на инцидента на 14-ия километър на автомагистрала "Струма“, разказаха за героичната постъпка на 12-годишно момиче, което овладя автомобил в движение и предотврати тежка катастрофа, след като майка му изгуби съзнание зад волана. Детето успя да изведе превозното средство в аварийната лента, да изключи двигателя и да поддържа постоянна връзка с операторите на телефон 112.

Овладяване на автомобила в движение

Когато патрулът на "Пътна полиция“ – Перник достига до мястото на инцидента на автомагистралата, автомобилът вече е бил спрян успешно в аварийната лента. Командирът на отделение в сектор "Пътна полиция“ при ОДМВР – Перник Денис Чолев обясни, че майката е била в съзнание, но е комуникирала трудно, а момичето е било силно уплашено. По думите на детето, по време на пътуването от София в посока Перник на майка му внезапно ѝ е прилошало. Возещото се на предната седалка момиче е поело управлението, държейки волана с лявата си ръка, след което е натиснало старт-стоп бутона на превозното средство. Двигателят е изгаснал, а колата е продължила да се движи по инерция, при което детето я е насочило към аварийната лента, надвесило се е и е натиснало спирачката с ръка.

Постоянна комуникация с телефон 112

През цялото време, докато извършва тези сложни маневри, 12-годишното момиче е поддържало постоянна връзка с операторите на спешния телефон 112. Благодарение на този диалог служителите на правоохранителните органи са получавали регулярна информация в реално време за случващото се на пътя. Пред БНТ Чолев подчерта, че детето не е могло да обясни откъде е знаело как точно да реагира, като най-вероятно е действало изцяло инстинктивно и е запазило самообладание в критична ситуация, в която много възрастни хора биха изпаднали в паника.

Реакция на спешните служби на място

Служителят в ОДМВР – Перник Весел Стойчев (Веселин Стефанов) допълни, че първоначалният сигнал към екипа им е бил изключително оскъден – съобщено е само, че 12-годишно дете управлява бял автомобил, тъй като на майка му е прилошало. При интензивния трафик на автомагистралата полицаите винаги са подготвени за тежък инцидент, но за щастие ситуацията е завършила благополучно. След пристигането си служителите веднага са обезопасили района около сградата на превозното средство, а екипите на Спешна помощ са реагирали много бързо.

Основната задача на полицаите е била да разговарят непрекъснато с уплашеното момиче, за да го успокоят, преди медицинските екипи да прегледат него и майка му. По думите на униформените, реакцията на момичето е предотвратила тежка трагедия и е спасила живота както на майка му, така и на останалите участници в движението.