Победителят от първия сезон на риалити формата "Биг Брадър“ Здравко Василев реагира остро в социалните мрежи срещу вълната от негативизъм, насочена към българския летен туризъм, цените по плажовете и заведенията. Той се застъпи за работещите в сектора и подчерта, че зад бързата почивка на туристите стои денонощен труд на хиляди хора.

Острата позиция на известния риалити участник веднага събуди сериозен интерес в интернет пространството, информира Plovdiv24.bg. Ето какво написа той във фейсбук:

По повод истерията в социалните мрежи около "трагедията“ на българския летен туризъм, цените по плажовете и заведенията и сипещата се омраза и ненавис към всички, които участват в създаването на туристическия продукт, ще кажа само едно:

Летният туризъм, колкото и достъпен да изглежда, не е социална дейност. Зад всичко, до което се докосвате за няколко дни почивка, стои огромният труд на хиляди хора, които правят невъзможното, за да осигурят вашия комфорт.

Това са хора, за които през летните месеци няма почивен ден, няма вечер, няма утро. Това са невидимите бойци на един тих фронт. Хора, оставили семействата си на заден план, пренебрегнали собственото си здраве и прекарали безброй безсънни нощи, за да могат други да си почиват.

Най-странното е, че най-яростните критици често са онези, които приемат всичко за даденост. Хора, които никога не са поемали риска да инвестират, да създават работни места и да носят отговорност за чуждия комфорт. Те най-силно отричат родното и най-лесно идеализират чуждото.

Разбира се, проблеми и пропуски има и те трябва да бъдат посочвани. Но между градивната критика и безразборното оплюване има огромна разлика. Защото зад българския туризъм не стоят само хотели, плажове и заведения. Зад него стоят хора.

За тези от вас, избрали българското море споделям няколко прекрасни кадъра!