Огромните опашки по границата с Гърция и пустите плажове по родното Черноморие провокираха народния представител Ивайло Шотев да направи детайлен и откровен паралел между туризма в двете съседни страни. В личен коментар депутатът сподели своите впечатления от почивката си в Гърция миналата година и потърси отговора на въпроса защо българите масово предпочитат да чакат с часове на "Кулата“, вместо да изберат българското море.

Според Шотев разковничето не се крие просто в цените, а в четири основни разлики, свързани с качеството, предлаганите продукти и най-вече – отношението към клиента.

В първия си пример Шотев обръща внимание на кулинарния патриотизъм в южната ни съседка. В гръцките таверни менюто е максимално опростено и залага на местното производство.

Поръчаната гръцка салата е огромна и е направена изцяло с локални продукти - сирене, маслини и зехтин. Изборът на алкохол е ограничен до местни марки бира и вино, а вместо чуждестранна водка, се предлага традиционното узо.

Вторият важен фактор е преживяването на плажа. Макар инфраструктурата в Гърция понякога да липсва и да се налага паркиране в "храсталака“, туристите го приемат спокойно, защото срещу парите си получават чистота, усмивка и липса на скрити такси. Консумацията покрива престоя, а допълнителни плащания за чадъри, шезлонги или тоалетна просто липсват.

В ярък контраст депутатът описва ситуацията по българското Черноморие, където туристът често се сблъсква с хаос и непредвидени разходи още от самото пристигане.

"Паркинг няма. Ако намериш къде да спреш, често един лошо гледащ, габаритен млад мъж ти иска 5–10 евро. Сянката варира между 20, 30 и 40 евро, зависи от шезлонгите“, разказва Шотев, допълвайки, че консумацията на плажа не е включена в цената, а на места дори тоалетната се заплаща допълнително.

Проблемите продължават и в ресторантите. Вместо български продукти, на родното море масово се предлагат вносни стоки - от минерална вода от Северна Македония до вина от Австралия и Нова Зеландия.

Шотев дава пример и с абсурдната ситуация около морската храна. При опит да се поръча прясна риба, ресторантите масово предлагат ципура и лаврак, докарани сутринта от Гърция. Дори традиционният черноморски сафрид често буди съмнение дали не е пристигнал със същия камион от южната съседка. Същевременно обикновените домати се маскират с моцарела и песто, за да бъдат таксувани по-скъпо.

Депутатът подчертава, че бюджетите за една седмица в Гърция и на нашето Черноморие много често са почти идентични. Тогава логичният въпрос е какво кара хората да търпят километричните тапи по границата.

"Отговорът е отношението, качеството и усещането, че срещу парите си получаваш това, за което си дошъл“, категоричен е Ивайло Шотев.

Той завършва с призив, че България има прекрасно Черноморие, невероятна природа и хора, но ако бизнесът не започне да поставя клиента на първо място и не предложи повече български продукти и истинско качество, плажовете ни ще останат празни, а колоните към Гърция ще продължат да бъдат десетки километри.