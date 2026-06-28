Шокиращ случай на брутално нарушение на личното пространство и злоупотреба в социалните мрежи предизвика вълна от възмущение в страната. Клип, заснет без разрешение в таксиметров автомобил, натрупа близо един милион гледания в рамките на броени дни, излагайки на публично унижение 21-годишно момиче.
Историята започва след вечер навън, в която младото момиче е консумирало алкохол и заспива на задната седалка на таксито. Телефонът ѝ е изключен, а в себе си тя няма пари в брой. След като се събужда, шофьорът ѝ осигурява зарядно устройство, благодарение на което тя успява да плати дължимата сума за курса. Въпреки че сметката е уредена, на следващата сутрин момичето се събужда в абсолютен шок – телефонът ѝ е залят от хиляди съобщения от познати и непознати, които я питат дали тя е лицето от скандалното видео, обикалящо интернет пространство.
За да докаже на семейството си, че не е приемала забранени субстанции (каквито внушения се появяват по-късно), момичето си прави тест за наркотици, който е отрицателен. Майката на младата жена реагира остро срещу действията на шофьора: "Той е знаел, че ще направи сензация и ще спечели пари, възползвайки се от момиче под влияние на алкохол. Кой си ти, че да решаваш съдбата на едно младо момиче и да се правиш на съдник?“
Зад волана и зад камерата стои Петър Караиванов - таксиметров водач и активен TikTok инфлуенсър с над 25 хиляди последователи и стотици хиляди харесвания. В профила си той има над 200 клипа с клиенти. Шофьорът твърди, че момичето не му е забранило изрично да публикува кадрите, и категорично отказва да изтрие видеото, въпреки личните молби на потърпевшата.
Караиванов демонстрира пълно отсъствие на самокритика и оправдава действията си с думите:
"Живеем във времето на шоуто. От Римската империя още Нерон го е казал: 'Дай на хората хляб и зрелища и всичко е ОК'. Качих клипа, защото така съм решил. Не смятам да го трия при положение, че има стотици хиляди гледания. Като го изтрия -какво? Тази случка тя ще я запомни и ще знае друг път да не прави така.“
Шофьорът признава също, че в новия си автомобил, който управлява от два месеца, няма залепена задължителната информационна табела, указваща, че в купето се извършва видеонаблюдение.
Според адвокат Мартин Костов действията на шофьора са в разрез с фундаменталните закони на страната.
Конституциятa на България и член 32 гарантират правото на личен живот, чест и достойнство. Алинея 2 изрично посочва, че никой не може да бъде сниман, филмиран или фотографиран без неговото знание или изрично съгласие.
Тъй като в таксито не е имало стикер за охранителна камера, заснемането е незаконно.
Дори самото заснемане да беше с цел сигурност, публичното качване на кадрите в интернет е второ самостоятелно нарушение на закона.
От Националния таксиметров синдикат също са категорични: видеонаблюдението в такситата трябва да съществува единствено за сигурност, автомобилът задължително трябва да бъде обозначен със знаци отвън и отвътре, а достъп до записите трябва да имат единствено правоохранителните институции, но не и социалните мрежи.
Парадоксално е, че сред официалните изисквания за психологическа годност на таксиметровите шофьори влизат качества като емоционална устойчивост, самоконтрол, съвестност и отговорност – добродетели, които в този случай изглеждат напълно пренебрегнати в името на "хляба и зрелищата". 21-годишното момиче заявява, че говори публично не за да предизвика съжаление, а за да предпази други млади хора от подобен публичен линч.