Шокиращ случай на брутално нарушение на личното пространство и злоупотреба в социалните мрежи предизвика вълна от възмущение в страната. Клип, заснет без разрешение в таксиметров автомобил, натрупа близо един милион гледания в рамките на броени дни, излагайки на публично унижение 21-годишно момиче.

Историята започва след вечер навън, в която младото момиче е консумирало алкохол и заспива на задната седалка на таксито. Телефонът ѝ е изключен, а в себе си тя няма пари в брой. След като се събужда, шофьорът ѝ осигурява зарядно устройство, благодарение на което тя успява да плати дължимата сума за курса. Въпреки че сметката е уредена, на следващата сутрин момичето се събужда в абсолютен шок – телефонът ѝ е залят от хиляди съобщения от познати и непознати, които я питат дали тя е лицето от скандалното видео, обикалящо интернет пространство.

Изпаднах в някаква истерия и абсолютен шок. Изобщо не съм очаквала, че този човек може да си помисли да ме качи в социалните мрежи, след като съм платила. Отвратително се почувствах. Абсолютно унижена – пред държавата, пред моите познати... Просто ме беше срам да изляза от стаята си споделя потърпевшата пред NOVA, която за първи път събира сили да говори публично

За да докаже на семейството си, че не е приемала забранени субстанции (каквито внушения се появяват по-късно), момичето си прави тест за наркотици, който е отрицателен. Майката на младата жена реагира остро срещу действията на шофьора: "Той е знаел, че ще направи сензация и ще спечели пари, възползвайки се от момиче под влияние на алкохол. Кой си ти, че да решаваш съдбата на едно младо момиче и да се правиш на съдник?“

Зад волана и зад камерата стои Петър Караиванов - таксиметров водач и активен TikTok инфлуенсър с над 25 хиляди последователи и стотици хиляди харесвания. В профила си той има над 200 клипа с клиенти. Шофьорът твърди, че момичето не му е забранило изрично да публикува кадрите, и категорично отказва да изтрие видеото, въпреки личните молби на потърпевшата.

Караиванов демонстрира пълно отсъствие на самокритика и оправдава действията си с думите:

"Живеем във времето на шоуто. От Римската империя още Нерон го е казал: 'Дай на хората хляб и зрелища и всичко е ОК'. Качих клипа, защото така съм решил. Не смятам да го трия при положение, че има стотици хиляди гледания. Като го изтрия -какво? Тази случка тя ще я запомни и ще знае друг път да не прави така.“

Шофьорът признава също, че в новия си автомобил, който управлява от два месеца, няма залепена задължителната информационна табела, указваща, че в купето се извършва видеонаблюдение.

Според адвокат Мартин Костов действията на шофьора са в разрез с фундаменталните закони на страната.

Конституциятa на България и член 32 гарантират правото на личен живот, чест и достойнство. Алинея 2 изрично посочва, че никой не може да бъде сниман, филмиран или фотографиран без неговото знание или изрично съгласие.

Тъй като в таксито не е имало стикер за охранителна камера, заснемането е незаконно.

Дори самото заснемане да беше с цел сигурност, публичното качване на кадрите в интернет е второ самостоятелно нарушение на закона.

От Националния таксиметров синдикат също са категорични: видеонаблюдението в такситата трябва да съществува единствено за сигурност, автомобилът задължително трябва да бъде обозначен със знаци отвън и отвътре, а достъп до записите трябва да имат единствено правоохранителните институции, но не и социалните мрежи.

Парадоксално е, че сред официалните изисквания за психологическа годност на таксиметровите шофьори влизат качества като емоционална устойчивост, самоконтрол, съвестност и отговорност – добродетели, които в този случай изглеждат напълно пренебрегнати в името на "хляба и зрелищата". 21-годишното момиче заявява, че говори публично не за да предизвика съжаление, а за да предпази други млади хора от подобен публичен линч.