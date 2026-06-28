Социалните мрежи буквално преляха от снимки на касови бележки, остри коментари и вечни сравнения между родното Черноморие и плажовете на южната ни съседка Гърция. Резултатите показват сериозна разлика в бюджетите, но и разкриват два напълно различни модела на гостоприемство.

Битката за туристическото доверие започва още от първата мисия на плажа - намирането на сянка. Тук българският и гръцкият бизнес предлагат коренно различни концепции. На плаж "Крайморие“ край Бургас за сянка се плаща твърда такса, като комплектът от чадър и шезлонг, заедно с масичка, струва общо десет евро. Концесионерът Николай Димитров коментира пред БНТ, че услугата е въпрос на личен избор и никой не е длъжен насила да я наема, допълвайки, че ако дадено място не е по джоба на туриста, той просто може да потърси по-евтина алтернатива. Ако към това плажно преживяване у нас се добави и едно фрапе, бюджетът набъбва с още четири евро.

На петстотин двадесет и седем километра от Бургас, на плажа в гръцкото градче Офринио, концепцията е напълно различна. Такса за чадър и шезлонг няма, но те вървят със задължителна минимална консумация от бар на стойност шест евро. Самото фрапе там струва три евро и половина, като към него задължително и напълно безплатно се сервира чаша вода. По този начин, докато в Гърция туристът остава с психологическото усещане, че плаща само за това, което консумира, в България първо се заплаща инфраструктурата, а напитките се таксуват отделно.

Когато дойде време за обяд обаче, родните ресторанти излизат напред в ценовата надпревара с много по-изгодни предложения. Порция калмари в комбинация с класическа шопска салата в Крайморие излиза малко над петнадесет евро. Почиващите споделят, че цените там са сравнително добри на фона на съседни курорти като Созопол, където всичко е в пъти по-скъпо. За същия обяд в Офринио, гръцка салата и порция пресни калмари. сметката скача на точно двадесет и пет евро. Любопитен парадокс се наблюдава при следобедните изкушения, където Гърция предлага по-ниски цени. Вкусната варена царевица в Офринио струва две евро, докато у нас е три евро, а сладоледът на юг е две евро и половина срещу две евро на българския плаж.

Най-сериозното перо в бюджета на всеки турист остава нощувката и вечерната вечеря извън плажа. Тук ножицата в стандартите се разтваря най-осезаемо. Нощувката в среден клас хотел в центъра на Бургас излиза тридесет и три евро и половина на човек при двойно настаняване. В същото време апартамент за двама в центъра на Офринио в разгара на сезона струва шестдесет евро на човек. Вечерята в Бургас, състояща се от салата, риба и чаша вино, възлиза на двадесет евро и четиридесет цента, докато в южната ни съседка за същото удоволствие се плащат тридесет и едно евро. Българските туристи споделят, че макар цените у нас да не са ниски, те изглеждат нормални на фона на общата икономическа обстановка в страната.

Когато се тегли крайната черта за един стандартен ден на морето, включващ плаж със сянка и кафе, обяд, следобедна закуска, нощувка и вечеря, разликата е категорична. Един ден в Крайморие струва осемдесет и четири евро и деветнадесет цента, а за същото преживяване в Офринио трябва да се платят малко над сто и тридесет евро.

Чистата математика показва малко над тридесет и пет процента разлика в полза на България, което доказва, че за родния потребител почивката у нас остава финансово по-изгодната алтернатива. Въпреки това, голямото уравнение на лятната отпуск не се състои само от сухи цифри. Въпросът за качеството на услугите, отношението към клиента, чистотата на морската вода и усещането за спокойствие на плажа остава напълно отворен. Именно тези субективни фактори карат хиляди хора всяка година да избират по-скъпия гръцки вариант, докато други предпочитат да подкрепят родния туризъм на по-достъпни цени.