Стремежът към изгодна почивка в разгара на сезона вече не е мисия невъзможна. Туристически експерт разкрива къде цените са паднали най-много, като България е сред водещите отличници.

Всеки от нас търси перфектната сделка, когато планира лятната си отпуска – независимо дали става дума за "улавяне“ на евтини самолетни билети, резервиране на хотели с отстъпка или избор на по-алтернативно летище за излитане. Изборът на самата дестинация обаче си остава решаващият фактор за това колко дълбоко ще бръкнем в джоба си, тъй като някои курорти са печално известни с космическите си цени.

Въпреки огромното търсене на пътувания по време на летните отпуски, три европейски дестинации всъщност отчитат значителен спад в цените. Според експертите сега е най-подходящият момент за резервация.

"Няма обща тенденция за повсеместно поскъпване на почивките. Напротив – изгодни оферти все още се намират“, коментира Гавин Бруър, туристически експерт и директор "Авиация“ в платформата loveholidays.

Бруър отбелязва, че най-голямо намаление се наблюдава при пътуванията до Съединените щати, където седемдневните пакети за лятото са поевтинели средно със £117 (около 270 лв.) на човек след избухването на конфликта в Близкия изток. Веднага след тях обаче се нареждат България, Черна гора и Турция. Трите европейски горещи точки регистрират сериозно понижение в цените на едноседмичните пакети за летния сезон.

1. България: Златни плажове и достъпни цени

Средно поевтиняване: £60 (около 140 лв.) на човек

България, със своите златни плажове по Черноморието и величествени планински масиви, води класацията със спад от средно £60 на човек. Страната предлага изобилие от красиви плажове, където туристите могат да събират слънчев загар, и традиционно е дефинирана като изключително достъпна дестинация – местната бира тук струва около €4.32.

София привлича с позлатените куполи на патриаршеската катедрала "Александър Невски“ и оживената пешеходна зона на булевард "Витоша“.

Пловдив пък е най-древният град в Европа, чиято история датира от над 8 000 години. "Европейската столица на културата“ от 2019 г. е пропита с история и е изключително удобна за пешеходни разходки.

2. Черна гора: "Балканското бижу“ без тълпите

Средно поевтиняване: £53 (около 120 лв.) на човек

Черна гора, често наричана "Балканското бижу“, където драматичните планински пейзажи се срещат директно с морето, е поевтиняла с около £53 на човек. Страната често е сравнявана съседната си Хърватия, но с едно огромно предимство – липсата на огромни тълпи от туристи. Тя очарова с девствени национални паркове и спокойни крайбрежни градчета по Адриатическото крайбрежие.

Которският залив често описван като "най-южния фиорд в Европа“, той е обграден от извисяващи се скали, лазурни води и отлично запазени средновековни градове като Котор и Херцег Нови, които са под закрилата на ЮНЕСКО.

Национален парк "Дурмитор“: Място с ледникови пейзажи, величествени върхове, гъсти борови гори и кристално чисти езера.

3. Турция: Кръстопът на култури и кулинарни изкушения

Средно поевтиняване: £35 (около 80 лв.) на човек

Турция, известна със своята впечатляваща архитектура, богата култура и цветни пазари, също отчита спад в цените с около £35 на човек. Разположена между Европа и Азия, тя предлага невероятна кулинарна сцена и разнообразни пейзажи, изпълнени с характер, заедно с архитектура, която напомня за емблематичното ѝ историческо наследство.

Историческият квартал "Султанахмет“ е задължителна спирка със забележителности като "Света София“, Синята джамия и двореца "Топкапъ“.

Кападокия: Приказният регион, известен със своите уникални скални образувания и небето, което се изпълва с десетки цветни горещи балони в мига, в който слънцето изгрее.

За финал Гавин Бруър дава ценен съвет на всички, които тепърва планират почивката си:

"Това лято все още има изобилие от достъпни опции за бягство от ежедневието. Ако бюджетът е основният ви приоритет, най-добрият начин да намерите идеалната оферта е да използвате филтрите в платформите за резервация и да търсите пътувания, базирани единствено на сумата, която сте готови да похарчите.“