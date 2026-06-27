Обществените тоалетни по маршрута София – Варна варират на цени от 50 евроцента до цели 5 евро през първото ни "евро“ лято, като на много места хигиената е лоша или съоръженията не работят. Проверката на NOVA показва, че на определени локации услугата вече е поскъпнала двойно, променяйки се от 1 лев на 1 евро.

Още в Древен Рим император Веспасиан доказва, че тези обекти могат да бъдат източник на сериозни приходи, откъдето произлиза и фразата "Парите не миришат“. Близо две хилядолетия по-късно този бизнес у нас продължава да процъфтява, но при чувствително по-високи тарифи.

Проверката започва от София, където обществената тоалетна пред НДК предлага услугата срещу 51 евроцента, но плащането се извършва единствено с банкова карта. Оказва се обаче, че не всички терминали работят безпроблемно, което затруднява достъпа на гражданите. Пред храм-паметника "Александър Невски“ таксата е 50 евроцента при добро ниво на хигиена, но там липсват достатъчно консумативи, а автоматичните системи понякога създават технически проблеми. На Централната жп гара в София цената също е фиксирана на 50 евроцента.

Следващата спирка от маршрута е Горна Оряховица, където обществената тоалетна в момента е напълно безплатна, тъй като в помещенията се извършва ремонт. Въпреки лошото състояние на обекта, пътниците са категорични, че голяма гара трябва да предлага поддържана санитарна услуга, независимо дали тя е платена или не. На финала на пътуването във Варна цената вече е станала 1 евро, което е двойно увеличение спрямо досегашната такса от 1 лев. Част от пътуващите определят този скок като необоснован и смятат, че справедливата стойност е около 50 евроцента.

Най-фрапиращият пример в страната остава обществена тоалетна в Боровец, където едно ползване струва на потребителите 5 евро (близо 10 лева). По Южното Черноморие на някои места достъпът до санитарен възел достига сумата от 2 евро – цена, която е напълно сравнима с покупката на напитка от магазин. Поради тези деформации от Комисията за защита на потребителите обявиха, че извършват масови проверки за евентуални необосновани увеличения на цените след въвеждането на еврото. От институцията подчертават, че всяка цена трябва да съответства на предоставяната услуга и да не представлява нелоялна търговска практика.