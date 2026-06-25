Петър Иванов Стоянович е български историк, журналист, ПР и политик. По време на управлението на ОДС (1997 – 2001) е парламентарен секретар и началник на кабинета на министъра на външните работи Надежда Михайлова. Заема и висши партийни постове в СДС (2001 – 2003) и в ПП "Движение "Гергьовден“ (2003 – 2010). От 2013 до 2014 г. е безпартиен министър на културата в правителството на Пламен Орешарски (БСП и ДПС с подкрепата на "Атака“).

Петър Стоянович има онс "доктор на историческите науки“. Доцент е в Института за исторически изследвания на БАН. Професор на Шуменския университет и на Института за исторически изследвания на Българската академия на науките

Петър Стоянович е роден на 25 юни 1967 г. в София, България. Правнук е на Иван Стоянович – Аджелето, националреволюционер, съединист и политик. Внук е на д-р Петър Стоянович, завършил държавни науки в Германия, тютюнев експерт, генерален директор на концерна "Реемсма“ – Хамбург за Югоизточна Европа, съден от Народния съд. Баща му Иван Стоянович (1930 – 1999) е кинокритик, журналист и писател. Майка му Ани Бакалова (1940 – 2016) е известна театрална и филмова актриса. Брат му Димитър Стоянович (р. 1977) е сценарист и журналист.

Завършва 6-о основно училище "Граф Игнатиев“ в София и Немската езикова гимназия "Карл Либкнехт“ в София (днес 91 НЕГ "Проф. Константин Гълъбов“).

Завършва висше образование във Виенския университет (Австрия) с две специалности: "Обща история" и "История на Източна и Югоизточна Европа" (1989-1995).

Магистър по история (Mag. phil.) на Университета Виена (1996). Завършва две специалности: "Обща история" и "История на Източна- и Югоизточна Европа".

Доктор по история (Dr. phil.) на Университета Виена (1998).

Доктор на историческите науки (2015).

Доцент (2016 г.) в Института за исторически изследвания към БАН. Хоноруван преподавател в Софийския университет (2017 – 2021).

Редовен преподавател във факултета "Хуманитарни науки“, катедра по журналистика, на Шуменския университет.

Професор на Шуменския университет (2018 г.).

Професор на Българската академия на науките (2022 г.).