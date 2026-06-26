Популярната сред деца и тийнейджъри играчка "скуиши" (squishy) е станала причина за хоспитализацията на 13-годишно момиче в Клиниката по изгаряния на "Пирогов". Пострадалото дете е претърпяло операция, след като е получило изгаряния от втора степен по ръцете и краката. Инцидентът е станал, след като момичето оставило закупената от известна търговска верига играчка на слънце. Около час по-късно материалът се разтопил под въздействието на високата температура. При последвал допир втечнената маса е причинила сериозни химически и термични наранявания по тялото на детето.

Майката на пострадалото момиче споделя пред медиите за преживения ужас и мигновената си реакция:

Бяхме вкъщи, веднага реагирах. Влезе в банята, почистих я с ледена вода… беше ужасно. Качихме я в колата и веднага в "Пирогов". Всъщност най-много ме беше страх дали го е погълнала, защото много плачеше и пищеше. Гледах в очите ѝ да не е попаднало. Когато видях, че е по кожата на краката и ръцете – просто пред мен кожата изгоря и падна, разказва майката пред bTV.

Пълна липса на информация на опаковката

Проверка на bTV показва, че на опаковката на опасния продукт липсва каквато и да е задължителна информация. липсват обозначения за химическия състав на играчката, липсват инструкции за правилна употреба, както и предупреждения за опасности при излагане на пряка слънчева светлина или високи температури.

Медицинските специалисти напомнят при подобни инциденти с разтопена пластмаса или химикали раната незабавно да се охлажда с течаща хладка (но не ледена) вода и да не се прави опит за саморъчно отлепване на материала от кожата, а веднага да се потърси спешна помощ.

Предстои контролните органи ДАМТН и КЗП да бъдат сезирани по случая, за да се извърши проверка на търговската мрежа и да се предотврати рискът за други деца.