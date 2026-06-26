Иновативен пилотен проект за морски аквакултури в Каварна постигна няколко значими постижения, реализирани за първи път в България, сред които отглеждането на дъгова пъстърва в морски садки, прилагането на система за интегрирана мултитрофична аквакултура (IMTA), съчетаваща отглеждането на пъстърва и миди, както и практическото въвеждане в експлоатация на Демонстрационния център за аквакултури в България. Инициативата показва как иновациите, науката и производственият сектор могат да работят съвместно в подкрепа на устойчивото развитие на аквакултурите, продоволствената сигурност и синия растеж в Черноморския регион.

Инициативата се реализира чрез партньорство между Тракийския университет, мидената ферма "Дълбока“ в Каварна и Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) към Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО), с финансовата подкрепа на Европейския съюз, и представлява важна стъпка напред за диверсификацията и иновациите в сектора на аквакултурите в България.

Резултатите потвърждават значението на изпитването на иновативни производствени системи непосредствено в местните условия. Чрез съчетаването на отглеждането на дъгова пъстърва и миди пилотният проект показа как различните видове могат да се допълват взаимно в рамките на по-балансиран, ресурсно ефективен и екологично отговорен производствен модел. Този подход подпомага диверсификацията на производството на морски храни и същевременно допринася за по-устойчивото използване на морските ресурси.

Успехът на пилотния проект подчертава и значението на сътрудничеството между научните среди, производителите и регионалните организации. Тракийският университет допринесе с научна и техническа експертиза, мидената ферма "Дълбока“ предостави практически производствен опит и познания за местните условия, а GFCM подкрепи координацията, обмена на знания и трансфера на устойчиви практики в областта на аквакултурите. Чрез ролята си на свързващо звено между научноизследователските среди, производителите и публичните институции GFCM спомогна за превръщането на научните знания и иновативните идеи в практическа демонстрация на място. Пилотният проект вече представлява конкретен пример за това как устойчивите решения в областта на аквакултурите могат да бъдат разработвани и прилагани на практика.

Друг важен резултат е укрепването на местния модел "от мрежата до трапезата“. Произведените на място миди се предлагат в ресторант, управляван от производителя, като по този начин се създава пряка връзка между местното производство, качеството на храните, проследимостта и доверието на потребителите. Това засилва социалната и икономическата значимост на аквакултурите за крайбрежните общности.

Пилотният проект в Каварна показва, че устойчивите морски аквакултури могат да допринасят не само за иновациите в производството, но и за продоволствената сигурност, развитието на местните вериги за създаване на стойност, устойчивостта на крайбрежните икономики и устойчивия син растеж в Черноморския регион.