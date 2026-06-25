След повече от две години доверие и свободен достъп до дома на семейството, детегледачка е заснета от охранителни камери да взема пари от лични вещи на работодателите си. Венера Башева се подвизава в София и работи като детегледачка. Бившите й работодатели пропищяха от кражбите й.

Ето какво пише Десислава Мехмедова:

Две години и половина това лице беше част от дома ни и се грижеше за децата ни. Дадохме ѝ доверие и свободен достъп до личното ни пространство. През последните седмици установихме значителни липси на пари и поставихме камери в собствения си дом. На записите се виждат конкретни случаи на вземане на пари от личните ни вещи. Материалите са предадени на полицията и прокуратурата. Лицето беше задържано непосредствено след излизане от дома ни с 1 080 откраднати, предварително белязани и описани евро.

На видеозаписите се вижда конкретна и дръзка кражба, която не е първата, предвид че лицето знае точното местонахождение на нашите средства. Те се намират в помещение, в което ѝ е изрично забранено да влиза – част от родителската спалня.

Във времето установяваме, че общият размер на липсващи пари надхвърля 20 000 евро, като само през последните 5 дни - откраднатите са 2940 евро. За тъгата, болката и разочарованието в очите и душите на двете ни малки деца не искам и да разказвам.

Въпреки това лицето беше освободено след няколко часа. Не търсим саморазправа. Искаме пълно разследване на всички случаи и адекватна преценка на риска за други семейства, които биха могли да допуснат същия човек в дома си и до децата си. Моля, споделяйте този и сходни случаи, за да предпазим децата и семействата ни от крадци в собствените им домове.

Позиция на Венера Башева

Относно отправени неоснователни обвинения срещу мен от Ахмед Мехмедов и Десислава Мехмедова.

Ахмед Мехмедов и Десислава Мехмедова © Фейсбук

С настоящото заявявам, че категорично отхвърлям всички обвинения, отправени срещу мен от Ахмед Мехмедов и Десислава Мехмедова, че съм извършила кражба на парични средства в размер на 20 000 евро. Тези твърдения са напълно неверни и представляват клевета срещу мен.

В продължение на две години и половина съм полагала грижи за тяхното дете. За последните две седмици от извършената от мен работа не ми беше изплатено договореното трудово възнаграждение в размер на 1200 евро.

Средствата, които взех, представляват единствено дължимата ми и неизплатена заплата за положения от мен труд. Преди това уведомих Ахмед Мехмедов и Десислава Мехмедова, че ако не ми бъде изплатено възнаграждението, ще потърся защита на правата си по законов ред и ще сезирам компетентните органи.

Категорично заявявам, че никога не съм присвоявала или отнемала сумата от 20 000 евро, за която съм обвинявана. Тези обвинения са напълно неоснователни и неверни.

Запазвам си правото да подам сигнал до полицията и всички компетентни институции относно неизплатеното ми възнаграждение, както и относно разпространяването на неверни твърдения и обвинения срещу мен.