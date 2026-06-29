Един от най-тежко пострадалите пътници в автобуса, който беше пометен на столичния булевард "Челопешко шосе“ – Данаил Бендурски, разказа за преживения кошмар и миговете около тежкия сблъсък. Той си спомня момента, в който е видял връхлитащите с огромна скорост две превозни средства, но няма спомен за последвалите събития веднага след самия удар, тъй като е изпаднал в безсъзнание.

Връхлитащите коли и последвалият взрив

Минути преди произшествието ситуацията в градския транспорт изглежда напълно нормално, като Данаил се намира на най-задната седалка, а в превозното средство има хора, но то не е препълнено. По думите му шофьорът спира последователно на спирка и на знак "Стоп“, след което потегля. Точно в този момент пострадалият се надига и вижда как две коли се удрят помежду си с близо 200 км/ч и връхлитат автобуса, като целият сблъсък се разиграва за секунди. Когато се свестява след удара, Данаил забелязва, че в края на автобуса вече гори огън, и веднага започва да вика за помощ пристигалите на място пожарникари.

Евакуацията през прозореца и спешните операции

Огнеборците реагират незабавно, прекарват маркуч под превозното средство и успяват бързо да потушат пламъците, предотвратявайки по-голяма трагедия. Повечето пътници вече са евакуирани, а самият Данаил е изкаран през задния прозорец с общите усилия на един пожарникар и още един гражданин, след което е сложен да легне на тревата в очакване на спешната помощ. Въпреки прекъснатата връзка, той успява да се обади на сестра си от телефона в джоба си, а по-късно в линейката я уведомява, че го транспортират към УМБАЛ "Света Анна“. В лечебното заведение мъжът е опериран спешно по повод тежки наранявания на крака и ръката, като в долния му крайник са поставени медицински импланти.

Дългият път към възстановяването и предишен инцидент

В същата болница се намира и един от обвиняемите за тежката катастрофа – Васил Филипов, но пострадалият споделя, че изобщо не го е засичал по коридорите. Пред bTV Данаил изразява надежда за справедливо правосъдие, но в момента се е концентрирал изцяло върху личното си здраве, тъй като лечението ще бъде изключително продължително. Към момента той се придвижва единствено с количка с помощта на своите брат и сестра, като месеци наред няма да може да изпълнява служебните си задължения като охранител. Мъжът споделя и за зашеметяващо съвпадение – преди 2 години отново е бил блъснат от автобус, докато пресича на зелен светофар за превозното средство, при което пак е пострадал същият крак, заради което е категоричен, че занапред ще избягва този вид транспорт.