Днес Християнската църква почита паметта на двама от най-видните ученици на Исус Христос – светите апостоли Петър и Павел. Празникът, известен в народния ни календар като Петровден, заема изключително важно място в традиционния български бит през летния период.

Празничният ден носи едновременно дълбоко духовно значение и вековни традиции за българските семейства.

Пътят на Симон от рибар до любим ученик на Христа

Според текстовете в Новия завет апостол Петър първоначално е носел името Симон и е бил син на обикновен рибар от град Витсаида Галилейска. Неговият брат Андрей пръв става ученик на Христос и именно той го завежда при Исус. При първата им среща Спасителят го нарича Петър, което в превод означава "камък“. Името му се споменава постоянно на страниците на Евангелието, като той се утвърждава като един от най-близките и любими ученици на Христа.

Малодушието, горчивото разкаяние и мисията на апостолите

В нощта, когато Исус е поведен на съд, Петър остава сред малцината, които го следват в двора на първосвещеника. Там обаче, обхванат от човешко малодушие, той три пъти се отрича от своя Учител. Веднага след това пропява петелът и Петър си спомня пророчеството на Спасителя: "Казвам ти, Петре, не ще пропее днес петел, преди ти три пъти да се отречеш, че Ме познаваш“ (Лука 22:31-34), след което се разкайва горко. След Възкресението Христос се явява първо на него, за да възстанови неговото апостолско достойнство. В християнската традиция се смята, че Петър е основен учител на юдеите, докато апостол Павел проповядва сред езичниците. Петър разпространява христовата вяра в Юдея, Галилея, Самария, Кесария, Йерусалим, Сирия, Антиохия, като стига до Египет, Гърция, Коринт и Британия.

Мъченическата смърт в Рим под знака на гоненията

Около 67 г. апостол Петър пристига в Рим, където по това време управляващият тогава римски император Нерон предприема мащабни и жестоки гонения срещу християните. Апостолът е затворен в тъмница и на 29 юни е осъден на кръстна смърт. Преди екзекуцията Петър отправя последна молба към палачите си – да бъде разпънат на кръста с главата надолу, тъй като не считал себе си за достоен да изпита абсолютно същата смърт, каквато е претърпял Неговият Спасител.

Българските народни поверия и списък на именниците

В традиционните български вярвания Петровден е сред най-почитаните летни празници, като според народното поверие спазването на обичаите днес има за цел да предпази реколтата и домовете от пожари, гръмотевици и градушки.

Днес своя имен ден празнуват всички, носещи имената:

Петър, Павел, Петрана, Полина, Павлина, Петя, Камен, както и техните производни.