Илия Шпатов, който оцеля при тежка катастрофа в насрещното движение на АМ "Тракия“, разказа в ефира на "Здравей, България“ за фаталния инцидент от 15 ноември 2025 г., при който загинаха неговите родители, и повдигна сериозни въпроси за сигурността на мантинелите по магистралата. Повод за гостуването му стана поредният трагичен инцидент край Ямбол с три жертви, сред които и две деца, информира Plovdiv24.bg.

Спомен от фаталния сблъсък

Инцидентът с Илия Шпатов се разиграва сутринта малко след 7:30 часа в района на 208-ия километър на магистралата в посока Бургас. Лек автомобил, движещ се в дясната лента в противоположното платно, губи контрол, насочва се към разделителната линия и прескача мантинелата като трамплин, навлизайки директно срещу техния автомобил. Бащата на Шпатов се опитва да реагира и да премине от лявата в десната лента, но времето не достига за предотвратяване на удара. Родителите загиват на място, а синът изпада в безсъзнание за около 10-15 минути, след което се събужда сред стъкла и кръв, бивайки в състояние на пълен шок. Към днешна дата по заведеното от Окръжна прокуратура-Стара Загора досъдебно производство все още няма изготвена автотехническа експертиза.

Проблемът с дебелината и проектирането на мантинелите

При инспекция на мястото на 27 май тази година, проведена заедно с представители на прокуратурата и екип на Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ), Шпатов установява, че повредената мантинела не е подменена, а по цялото трасе има множество деформирани метални ограждения. При измерване на металния профил се оказва, че дебелината на мантинелата е между едва 3,5 мм и 5 мм. Неговите проучвания сочат, че тези съоръжения са проектирани да спрат автомобил с обща маса до 1500 кг, движещ се със скорост между 90 и 110 км/ч, което влиза в разрез с официалното ограничение на скоростта по българските магистрали от 140 км/ч. Потърпевшият постави въпроса кой е съставил и одобрил този проект и призова регионалния министър за незабавни действия.

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Експертното мнение за съоръженията за безопасност

В дискусията се включи пътният експерт и проектант инж. Владимир Жиянски, който потвърди опасенията на потърпевшия. Той посочи, че производителите на мантинели в Перник и Пловдив са напълно наясно, че настоящите преградни съоръжения не са подходящи за магистрален път и мерки е трябвало да бъдат предприети още преди години. Инж. Жиянски обясни, че металните ограждения показват устойчивост по време на задължителните краш тестове в контролирани полигонови условия, но реалната ситуация на магистралата е коренно различна. Експертът категорично отхвърли твърденията, че бетоновите прегради са по-опасни за шофьорите от сегашните метални конструкции.