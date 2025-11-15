На 23 години е водачката, причинила тежката катастрофа на АМ "Тракия"

© Без опасност за живота е пострадалият при тежката катастрофа на АМ "Тракия" от тази сутрин, съобщиха за "Фокус" от ОДМВР-Стара Загора.



При инцидента е загинала жена на 23 години, която е водач на единия автомобил, а в другия автомобил са загинали мъж 59-годишният шофьор и пътничка на 60 години. Пострадалият мъж е на 34 години и е пътувал в същия автомобил.



Той е ранен и е настанен за лечение в УМБАЛ - Стара Загора, без опасност за живота.