Социалните мрежи отново се превърнаха в трибуна за недоволството на българските туристи, които избират родното Черноморие за почивните си дни. В свой пост, потребителката Диана Ганева споделя горчивия си опит от изминалия уикенд

"Прибираме се искрено разочаровани“, пише тя, като бърза да уточни, че проблемът не е в природата - морето ни е красиво. Проблемът е във всичко останало.

Основният шок за летовниците в разгара на сезон 2026 се оказва ценообразуването, съчетано с липсата на базови съвременни удобства. Ганева дава конкретни примери, които вече не са просто "интернет митове“, а реалност - Супа от обедно меню - 6.90 и таратор между 6 и 7 евро

И не, това не са истории от интернет или преувеличения. Видях го с очите си. Платихме го споделя Ганева в социалните мрежи

Високите цени обаче са само върхът на айсберга. Истинското предизвикателство започва, когато клиентът плаща. Според наблюденията на Ганева, в близо 80% от заведенията плащането с карта е невъзможно. В ерата на дигиталните технологии това принуждава туристите да тръгват на "финансови експедиции“ в търсене на банкомат.

Когато такъв най-накрая се появи, той често е от частните мрежи като Euronet, известни с огромните си такси за теглене.

Текстът на Ганева засяга и вечното сравнение с южната ни съседка. Истината е, че Гърция не винаги е по-евтина, но предлага нещо, което по българското Черноморие все по-често липсва – отношение.

В Гърция туристът получава усмивка и гостоприемство, които не струват нищо, но карат човека да се чувства желан гост, както и възможност за плащане с карта навсякъде, без лоши погледи от страна на персонала.

В България все по-често остава усещането, че плащаш европейски цени за услуга, която изобщо не е на европейско ниво категорична е Диана Ганева

Най-тъжният извод от разказа е, че Ганева все пак иска да избере родното. Има желание да остави парите си тук, да подкрепи местния бизнес и да рекламира Черноморието ни. Реалността обаче го прогонва.

"Колко още пъти трябва да си тръгваме разочаровани, за да признаем очевидното?“, пита реторично авторката.