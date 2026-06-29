Днес ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури - между 34° и 39°.

В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 19°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Във вторник ще бъде предимно слънчево и горещо, но над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и в следобедните часове на места там ще превали краткотраен дъжд, главно в планините с гръмотевици. Температурите ще се повишат с още градус-два и на места по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони ще достигат 40°.

През следващите три дни на много места из страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, възможни са и градушки. Към почивните дни вероятността за валежи намалява.

С обръщане на вятъра от северозапад, впоследствие в Източна България временно от север-североизток, ще прониква относително по-хладен въздух и през почивнитe дни максималните температури в повечето места ще са между 25° и 30°.