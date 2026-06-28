Вероятно нарушенията и престъпленията около недвижими имоти във Варна са в пъти повече от установените около "Баба Алино". Това стана ясно от думите на главния секретар на МВР Любомир Николов за "На фокус.

В първото си интервю, откакто пое поста и.д.главен секретар, Николов посочи, че след задържането на 25 души във варненския район "Приморски" са открили, че така наречените удостоверения за търпимост там са в пъти повече от другите райони на града.

От 2019 до 2023 г. са издадени 1180 удостоверения за търпимост. Това е с десетки пъти повече са отколкото издадените в други райони на Варна, посочи Николов.

Той коментира, че това е най-привлекателният район в града, но е наситен със свлачища и зони около плажа, което създава предпоставки за други инциденти.

Там в един голям период от време общински служители са си затваряли очите и са позволявали на недобросъвестни собственици на имоти с попълването на една декларация с невярно съдържание да твърдят, че са заварили строеж, който е бил построен преди 2001 година, каза Николов.

След 2023 г. Община Варна единствена може да издава такива удостоверения.

От разпитите на Олег Невзоров МВР установява, че той е действал през посредници. "Той е предавал парични средства на съответните общинари, които са се възползвали от тези неистински документи, за да направят истински", каза Николов.

Невзоров е на свобода. По случая има още работа

"Предстоят още разпити. И разпити на лица, които в момента не се намират на територията на България, а техните свидетелски показания са особено важни. Говорим за украински гражданин. След неговите показания, могат да стана и повече. Неговото значение е, че той е свързващото звено между паричните потоци и поръчките към общината", обясни Николов.

МВР има следа къде може да е Петьо Петров, известен като Еврото. "Имаме три точки, където може да се намира, но не мога да ви кажа конкретика", каза Николов.

Задържаните служители на район "Приморски“ са знаели, че няма сграда, но са издавали удостоверения за търпимост

Борбата с войната на пътя

"Повишихме броя на патрулите, разпоредих всички полицейски автомобили да бъдат с включена светлинна сигнализация, изкарахме дронове, изкарахме небрандирани автомобили, които да следят за агресивни водачи. С оперативните служби започваме обезпечаване на места, където имаме информация или се предполага, че недобросъвестни водачи излизат от увеселителни заведения в нетрезво състояние и се качват в автомобилите си". Това заяви в предаването "На фокус" и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов.

Николов обясни, че след като премиерът Румен Радев събра всички институции, отговорните за пътната безопасност, е поставил задачи и настоял за изпълнението им в кратки срокове. Имало е и срещи с ДАИ, които контролират тежкотоварния трафик. Набелязани са конкретни мерки.

Борбата с наркотиците

През седмицата жители на столичния квартал "Христо Ботев" излязоха на протест срещу разпространението на наркотици в района.

Николов каза, че е запознат с процесите в квартала, както и с лицата, които хората от района сочат като наркоразпространители. Кварталът е бил обхванат от специализираната полицейска акция, която приключи миналата седмица. В нея са били задържани 2300 лица, за които има данни, че са ползватели или разпространители на наркотични вещества. По думите му в квартала са задържани 24 лица.