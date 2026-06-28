Областният управител на Русе професор Любомир Владимиров въведе строга забрана за къпане и плуване в река Дунав и всички неохраняеми водоеми на територията на региона. Заповедта, издадена на 26 юни, цели да предотврати фатални инциденти през летния сезон и да гарантира безопасността на жителите и гостите на областта, съобщават от областната администрация.

Контрол върху рисковите водоеми

Контролът по изпълнението на наложените рестрикции е възложен на заместник областния управител доктор Валери Йорданов. Документът обхваща не само поречието на река Дунав, но и всички язовири, напоителни и отводнителни канали, както и други водни басейни в областта, които не отговарят на изискванията за водноспасителна дейност и не са обезопасени за обществено ползване.

Задължителни предупредителни табели

Съгласно разпоредбите, около опасните водни обекти трябва да бъдат поставени ясни предупредителни табели с надпис "Къпането забранено". Институциите изискват те да бъдат разположени на видими места, за да се гарантира максимална информираност на гражданите. Приоритетно ще се маркират участъците, до които има лесен обществен достъп и където традиционно се установява нерегламентирано плажуване.

Ангажименти на местната власт

Кметовете на общините в Русенско имат ключова роля в изпълнението на превантивните мерки. От тях се очаква да актуализират данните за рисковите участъци на своя територия и да осигурят поставянето на обозначителни знаци в случаите, когато достъпът до водата преминава през общински терени. Допълнително се предвижда провеждането на системна информационна кампания сред населението, която да разяснява сериозните опасности от плуването в непригодни за целта места.