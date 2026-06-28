"Не знам дали тази партия съществува все още“, коментира Иво Сиромахов по повод политическия проект на бившия си работодател Слави Трифонов. В интервю за БНР писателят и публицист напомни, че избирателите вече са отказали да подкрепят "Има такъв народ“, а причината за това са изречените лъжи. "Някак си се самоизчегъртаха“, изтъкна той и допълни, че българският гласоподавател много точно преценява, макар и със закъснение, кои са лъжците в политиката и ги наказва. Според него всяка изречена лъжа рано или късно се превръща в камък срещу този, който я е изрекъл.

Сиромахов обаче е скептичен доколко реално се е променило управлението в страната. По думите му истинската власт в България не е в парламента или в правителството, а в общинските центрове. "Не знам кой раздава порциите, но консуматорите са си на място — кметовете и общинските съвети са си там. Не можем да кажем, че властта се е сменила, докато в 90% от по-големите и малките общини управляват хора на ГЕРБ и ДПС-НН“, категоричен е той.

Според публициста предстоят два ключови сюжета, които ще служат като лакмус за това дали новите управляващи имат реални намерения за промяна, или всичко е просто "прах в очите“:

Бившият директор на ББР Стоян Мавродиев е вътре в почти всички схеми и знае много. Ако се разприказва, могат да излязат скандални разкрития за това как е разграбвана държавата през Банката за развитие. Въпросът според Сиромахов е дали има кой да го чуе.

Пред всеки политик, застанал за първи път на власт, има два пъти - да върши правилното с риск да загуби избиратели или да продължи по линията на популизма чрез раздаване на служби и пари, генерирайки дефицити. "Ако се тръгне по пътя на харесването и клакьорите, ще получим същото, което получавахме през последните 17 години“, предупреди той.

По отношение на текущото финансово състояние на страната, Сиромахов оцени предложения държавен бюджет като единствения възможен в момента.

"Касичката е изтръскана. Държавата не е източена от април насам, тя е източвана през последните 17 години, а дефицитите са били крипти и криени от хората. Злото е сторено и е крадено безобразно.“

Публицистът подчерта, че новото правителство трябва да направи пълна ревизия и да назове публично схемите и крадците. Ако просто се сменят едни крадци с други, дните на кабинета ще бъдат преброени. "Българската политика продължава да е аматьорска работа“, заключи той, посочвайки, че у нас битува грешното схващане, че всеки човек от улицата може да влезе в парламента и да пише закони.

Като автор на новата сатирична постановка "Българската литература накратко“, Иво Сиромахов отправи остри критики и към образователната система, от която по думите му излизат все по-неграмотни хора заради сбъркана философия.

В заключение той коментира и идеята за въвеждане на религия в училище. Сиромахов не вижда нищо лошо в изучаването на християнските ценности и вярата, но подчерта, че в България се говори "на парче“ и се имитира дейност, без да има ясна стратегия кой ще преподава на децата и как ще бъдат подготвени кадрите, което само засилва усещането за хаос.