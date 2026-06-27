Бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев отправи остри критики към проектобюджета за 2025 година. Той призова управляващите изцяло да отхвърлят финансовата рамка поради заложения рекорден дефицит и липсата на икономически реформи, информира Plovdiv24.bg.

Николай Василев подчерта, че дефицитът, заложен в проектобюджета за 2025 година, е два пъти по-голям от онзи, заради който в миналото над 100 хиляди души излязоха на улицата и свалиха тогавашното правителство. Разходите в новата финансова рамка са нараснали с близо 3 милиарда евро, което провокира бившия икономически министър да определи текущия план като "свинщина“. Той изрази силно възмущение от двумесечното мълчание на финансовия министър и кабинета по темата, като посочи, че в момента медиите трудно могат да накарат управляващите депутати или министри да коментират параметрите на бюджета.

Според анализа на Николай Василев е недопустимо в една иначе прекрасна за обществото икономическа година, с добра очаквана реколта и липса на големи сътресения, да се внася държавен план с 5,7% дефицит. Той отбеляза, че подобни нива от 1990 година насам сериозно доближават страната ни до сравнения с управлението на Жан Виденов. Като основни причини за настоящата ситуация ексминистърът посочи некадърност, страх и мързел, допълвайки, че управляващите избягват да вложат усилия за измислянето на реформи или да потърсят външна помощ за това.

В ефира на Bulgaria ON AIR Василев цитира думи от ранния период на Бойко Борисов, който в качеството си на премиер в миналото е отбелязвал, че всеки министър-председател има желание да обявява увеличение на пенсии, заплати и инвестиции. Ексминистърът обаче наблегна, че отговорното поведение изисква да не се вземат средства от бъдещето на децата ни, за да се раздават и изливат неефективно, тъй като това би ги прогонило от една разбита държава. На финала той се обърна с директен апел към властта да изхвърли този проект и да подготви напълно различен модел, като припомни своята позиция от последните 5 години за необходимостта от преминаване към нулев дефицит.