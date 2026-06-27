21-годишният Димитър, който предизвика тежка катастрофа край Мездра и причини смъртта на 17-годишно момче и 16-годишно момиче, остава под постоянен арест, след като Окръжният съд във Враца отхвърли искането на защитата за налагане на "домашен арест“.

Обвиняемият има едва петмесечен стаж зад волана, като единственото му официално регистрирано нарушение до момента е било за неправилно паркиране. Въпреки липсата на предишни санкции от органите на реда, прокуратурата го определи като любител на екстремното шофиране, който редовно е развивал висока скорост, включително и в градски условия. Държавното обвинение разкри, че непосредствено преди инцидента младежът е ускорил автомобила си пред участък с ограничение от 40 км/ч, преминаващ в опасен завой с хлъзгава настилка. Минути преди сблъсъка, две момчета, които са пътували в колата заедно с Димитър, изрично са го предупредили да намали скоростта.

Тежката катастрофа е възникнала, след като управляваният от 21-годишния мъж лек автомобил е навлязъл в лентата за насрещно движение и е ударил мотопед, на който са се возили двете жертви - Иван и Йоана. Според събраната информация от разследването, силата на удара е била изключително голяма. Свидетелство за това е фактът, че тялото на загиналото 16-годишно момиче е било изхвърлено и намерено на височина над три метра върху дърво край пътя.

По време на заседанието прокурорът по делото акцентира, че Димитър многократно е демонстрирал склонност към рисково поведение на пътя и действията му представляват сериозна обществена опасност. От своя страна, адвокатът на обвиняемия обяви, че защитата няма да обжалва днешното решение на магистратите, като същевременно посочи, че първоначалното им искане за по-лека мярка за неотклонение е било юридически обосновано. За подобно престъпление българският закон предвижда наказание лишаване от свобода, като минималният му срок е една година.

Трагичният случай предизвика вълна от недоволство сред жителите на град Мездра, припомня Bulgaria On Air. Местните хора изразиха категорично мнение, че е наложително въвеждането на значително по-строг контрол спрямо младите шофьори в страната, както и прилагането на по-рестриктивни мерки и критерии при самото издаване на свидетелства за управление на моторни превозни средства.