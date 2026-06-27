21-годишният Димитър Тодоров, обвинен за предизвикването на тежката катастрофа с две непълнолетни жертви край Мездра, остава под стража, след като защитата му взе решение да не обжалва наложената мярка за неотклонение. Фаталният сблъсък стана в четвъртък вечерта на ул. "Боденско шосе“, след като управляваният от него лек автомобил нарушил правилата за движение и премазал мотоциклет с двама ученици.

Plovdiv24.bg припомня, че произшествието е възникнало около 16:52 часа на 25 юни, когато автомобил марка "БМВ“, управляван от Димитър Тодоров, се сблъсква с мотоциклет "Хонда“. В резултат на изключително силния удар на място загиват 17-годишният водач на двуколесното превозно средство Иван Стоичков и возещото се с него 16годишно момиче Йоана. Първоначалните данни и доказателства по случая са събрани от служители на ОД на МВР-Враца и РУ-Мездра, които веднага са уведомили прокуратурата за инцидента, довел до фаталния край.

Загиналите при катастрофата тийнейджъри са били верни привърженици на футболния клуб "Ботев“ Враца. В знак на почит към паметта им на територията на стадиона в град Враца вече е обособен специален траурен кът, където близки и съграждани могат да изразят своята скръб.

На контролната среща срещу отбора на "Левски“, която се провежда тази вечер в Правец, футболистите ще излязат на терена с черни ленти на ръкавите. Официалният спортен двубой ще започне с минута мълчание в памет на Иван и Йоана.