Предложените от правителството промени в законопроекта за Бюджет 2026 предвиждат изчисляването на трудовия стаж вече да става по часове, вместо в дни, с цел ефективна борба с недекларирания труд. Новите текстове в Кодекса на труда ще засегнат пряко начина на определяне на добавките за професионален опит и обезщетенията при напускане или пенсиониране на служителите.

Приравняване на трудовия и осигурителния стаж

Досега трудовият стаж се изчисляваше в дни, месеци и години, като за един ден стаж се зачиташе времето, в което служителят е работил поне половината от законоустановеното работно време. Според правителството, този регламент създава сериозни възможности за развиване на недеклариран труд. С новите промени трудовият стаж се приравнява на осигурителния и вече ще се изчислява по часове.

Нови правила за признаване на пълен месец стаж

Занапред за един ден трудов стаж ще се признава единствено времето, в което служителят е изработил пълното законоустановено за него работно време за деня. При непълно работно време стажът ще се изчислява пропорционално на часовете, като за един пълноценен месец трудов стаж ще се зачита периодът, в който са отработени абсолютно всички работни дни в съответния календарен месец. За да се избегне внезапна загуба на трудови права обаче, за времето до официалното приемане и влизане в сила на Бюджет 2026 ще важат досегашните разпоредби.

Мотиви на кабинета за законодателната реформа

Сегашната система стимулира сключването на фиктивни трудови договори на 4-часов работен ден, без това да намалява натрупаните трудови права на лицата. Чрез новите текстове вносителите очакват реално изсветляване на икономиката, справяне със сивия сектор и повишаване на събираемостта от осигурителни вноски и данъци. Промяната има за цел и да създаде равнопоставеност, тъй като в момента хората на 4-часов работен ден получават пълен размер трудов стаж, докато тези на по-кратко работно време натрупват стаж пропорционално.

Какво зависи от промяната в изчисляването на стажа

За разлика от осигурителния стаж, от който зависят пенсиите, майчинството и обезщетенията за безработица, трудовият стаж определя права като ползването на платен годишен отпуск. Най-важното плащане, обвързано с него, е допълнителното месечно възнаграждение за придобит стаж и професионален опит, известно като добавка за клас, пише "Сега". Новият часови метод на изчисляване би следвало да намали размера на тази добавка за хората на непълно работно време, като същевременно ще повлияе и върху броя заплати, които служителите получават като обезщетение при пенсиониране.