Пловдивският народен представител Чило Попов изрази публично задоволството си от бързата реакция на Министерството на регионалното развитие и благоустройството МРРБ за отстраняване на опасни неравности по магистрала "Тракия". Повод за коментара му стана успешният ремонт на критичен участък, за който самият той е подал сигнал в началото на месеца, информира Plovdiv24.bg.

Сигнал и реакция за по-малко от месец

В личния си профил във Фейсбук депутатът сподели, че е бил приятно изненадан на връщане от работа, когато видял асфалтираното трасе. Сигналът за безобразното състояние на пътя е бил изпратен до регионалния министър на 3 юни 2026 г.

Радвам се, ако съм допринесъл поне малко за сигурността на движението по магистралата. Пък и да не съм бил аз, пак добре, че участъкът между км 75 и км 90, който беше в безобразно състояние, е пооправен, написа Попов в социалната мрежа.

Мотивация за нови сигнали

Народният представител призна, че експресните действия на министерството го мотивират да продължи да следи за нередности по републиканската пътна мрежа. Попов отбеляза, че малко след ремонтираната зона е останал още един неравен пасаж, но изрази надежда, че и той ще бъде закърпен скоро.