Република България застана твърдо зад народа на Венецуела, който в момента се справя с последиците от едно от най-разрушителните сеизмични събития в историята си. Президентът Илияна Йотова изрази своите най-дълбоки съболезнования и искрена съпричастност към близките на загиналите и пострадалите от бедствието, съобщиха от пресцентъра на Президентството за Plovdiv24.bg.

Думи на подкрепа

В официалното си изявление държавният глава изтъкна готовността на страната ни да окаже морална подкрепа на пострадалата нация:

България е солидарна с народа на Венецуела в този труден момент. Българският народ е съпричастен към семействата на загиналите, пострадалите и всички, които очакват вести за своите близки, посочва президентът Йотова.

Тя отправи и специални думи на благодарност към хората, които рискуват живота си в критичните часове след трусовете:

Изразяваме признателност към спасителните екипи, медицинските работници и доброволците, които с всеотдайност полагат усилия за спасяването на човешки животи, изрази съпричастността си Илияна Йотова.

В заключение президентът пожела сили, кураж и възможно най-бързо възстановяване на всички граждани в засегнатите райони.

Контекст на бедствието

Изявлението на българския държавен глава идва непосредствено след като Венецуела бе разтърсена от рядко и изключително мощно "двойно земетресение" с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер. Според последните данни на международните агенции, броят на потвърдените жертви вече надхвърля 580 души, а хиляди други са ранени или остават в неизвестност под развалините. В страната е обявено извънредно положение.