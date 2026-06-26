Република България застана твърдо зад народа на Венецуела, който в момента се справя с последиците от едно от най-разрушителните сеизмични събития в историята си. Президентът Илияна Йотова изрази своите най-дълбоки съболезнования и искрена съпричастност към близките на загиналите и пострадалите от бедствието, съобщиха от пресцентъра на Президентството за Plovdiv24.bg.
Думи на подкрепа
В официалното си изявление държавният глава изтъкна готовността на страната ни да окаже морална подкрепа на пострадалата нация:
Тя отправи и специални думи на благодарност към хората, които рискуват живота си в критичните часове след трусовете:
В заключение президентът пожела сили, кураж и възможно най-бързо възстановяване на всички граждани в засегнатите райони.
Контекст на бедствието
Изявлението на българския държавен глава идва непосредствено след като Венецуела бе разтърсена от рядко и изключително мощно "двойно земетресение" с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер. Според последните данни на международните агенции, броят на потвърдените жертви вече надхвърля 580 души, а хиляди други са ранени или остават в неизвестност под развалините. В страната е обявено извънредно положение.