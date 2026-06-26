Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обяви, че е спечелил съдебното дело срещу емблематичния пловдивски издател, общественик и бивш депутат Манол Пейков. Новината съобщи самият Костадинов в официалния си профил във Фейсбук, където уточни, че магистратите са присъдили нашенецът да му заплати сума в размер на близо 3000 лева, информира Plovdiv24.bg. Припомняме, че конфликтът между двамата отдавна излезе от пределите на Пловдив и се превърна в една от най-ожесточените лични вражди в държавата.

Сагата "Коцето Късопишков"

Епичната съдебна сага е директно следствие от невиждания панаир, който двамата редовно устройваха по време на съвместния си престой на жълтите павета.

Делото бе заведено, след като от парламентарната трибуна Манол Пейков понечи публично да нарече партийния лидер с нецензурния псевдоним "Коцето Късопишков". Тогава пловдивчанинът аргументира вулгарната си реплика като ироничен отговор срещу системния език на омразата, използван от хората на "Възраждане". Костадинов се закле, че ще съди Пейков до дупка и че с присъдените пари ще възстанови разрушения Паметник на Съветската армия.

Ръкавицата е хвърлена: "Наздраве, Маноле!"

В характерния си хаплив стил Костадинов придружи новината за съдебното решение с поредна порция ирония, насочена към навиците на пловдивския си опонент.