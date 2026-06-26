Българският патриарх Даниил определи като "смела постъпка" и "правилно решение" намерението на премиера Румен Радев да поиска сваляне на санкциите срещу руския патриарх Кирил. Изявлението дойде непосредствено преди заседание на Светия Синод и предизвика остри реакции.
Позицията на патриарх Даниил
Според главата на Българската православна църква санкциите срещу представител на православна църква не постигат желания от налагащите ги ефект.
Възражения за конституционните принципи
Пред журналист на Plovdiv24.bg журналистът Горан Благоев — водещ на "Памет без давност" по "Евроком" и бивш автор и водещ на "Вяра и общество" по БНТ до декември 2020 г. оцени, че премиерът влиза в противоречие с два основни конституционни принципа - отделянето на религиозните институции от държавата и забраната верските убеждения да се използват за политически цели. По думите му, ако патриарх Даниил има "инстинкт за самосъхранение" и ясно съзнание за ролята си на духовен водач, би следвало публично да се разграничи от позицията на Радев.
Спорът за личността и институцията
В ефира на NOVA NEWS архимандрит Никанор, игумен на Църногорския (Гигински) манастир "Св. св. Козма и Дамян", уточни, че санкциите са насочени към личността на руския патриарх, а не към институцията на Руската православна църква. Думите му бяха в отговор на тезата на премиера, че патриарх Кирил е представител на Руската православна църква, която е източноправославна "както и нашата църква".
Реакцията на президента
Президентът Илияна Йотова заяви пред bTV, че приема мотивите на премиера за основателни. "Не за пръв път името на руския патриарх Кирил се появява в санкционните пакети. Досега обаче не съм видяла такава дискусия сред другите държави в Европейския съвет, а в тези разговори България досега не е участвала", допълни тя.