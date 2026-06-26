Българският патриарх Даниил определи като "смела постъпка" и "правилно решение" намерението на премиера Румен Радев да поиска сваляне на санкциите срещу руския патриарх Кирил. Изявлението дойде непосредствено преди заседание на Светия Синод и предизвика остри реакции.

Позицията на патриарх Даниил

Според главата на Българската православна църква санкциите срещу представител на православна църква не постигат желания от налагащите ги ефект.

"Това е смела постъпка и не мисля, че санкциите спрямо главата на една поместна православна църква постигат този ефект и интерес, който налагащите ги вероятно са целели. Това е правилно решение", заяви Даниил, цитиран от БНТ.

Възражения за конституционните принципи

Пред журналист на Plovdiv24.bg журналистът Горан Благоев — водещ на "Памет без давност" по "Евроком" и бивш автор и водещ на "Вяра и общество" по БНТ до декември 2020 г. оцени, че премиерът влиза в противоречие с два основни конституционни принципа - отделянето на религиозните институции от държавата и забраната верските убеждения да се използват за политически цели. По думите му, ако патриарх Даниил има "инстинкт за самосъхранение" и ясно съзнание за ролята си на духовен водач, би следвало публично да се разграничи от позицията на Радев.

Спорът за личността и институцията

В ефира на NOVA NEWS архимандрит Никанор, игумен на Църногорския (Гигински) манастир "Св. св. Козма и Дамян", уточни, че санкциите са насочени към личността на руския патриарх, а не към институцията на Руската православна църква. Думите му бяха в отговор на тезата на премиера, че патриарх Кирил е представител на Руската православна църква, която е източноправославна "както и нашата църква".

Реакцията на президента

Президентът Илияна Йотова заяви пред bTV, че приема мотивите на премиера за основателни. "Не за пръв път името на руския патриарх Кирил се появява в санкционните пакети. Досега обаче не съм видяла такава дискусия сред другите държави в Европейския съвет, а в тези разговори България досега не е участвала", допълни тя.