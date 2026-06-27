От юли 2026 г. ваксинацията срещу варицела в България става задължителна и напълно безплатна за определена група деца, след като влизат в сила официалните промени в Наредбата за имунизациите. Решението за въвеждането на здравната мярка е заложено в нормативния акт, който беше обнародван в "Държавен вестник“ още през януари, информира Plovdiv24.bg.

Новата задължителна ваксинация ще обхване изцяло всички деца, родени след 1 януари 2025 г. Официално предвидената имунизационна схема се състои от две дози – първата се поставя в периода между 12-ия и 15-ия месец от раждането, а втората, която представлява реимунизация, се прави при навършване на четиригодишна възраст. Медицинско изключение от правилото се допуска единствено за децата, които развият и преболедуват варицела след прилагането на първата доза. В такива ситуации втората ваксина няма да бъде поставяна, при условие че прекараното заболяване е надлежно удостоверено с официална медицинска документация или съответните лабораторни изследвания.

Според официални данни на онлайн платформата "Плюс мен“, създадена от Министерството на здравеопазването за популяризиране на ползите от ваксините, варицелата се нарежда сред най-заразните инфекциозни заболявания. Статистиката показва, че около 90% от хората, които нямат изграден имунитет и са били в директен контакт с болен, се заразяват. Заболяването засяга най-често децата във възрастовата граница между 5 и 9 години. Като превантивна мярка ваксината може да се приложи и непосредствено след контакт със заразен човек, но това трябва да се случи задължително в рамките на 72 часа от самия контакт.

Варицелата се разпространява от човек на човек чрез директен контакт, както и по въздушно-капков път чрез заразени респираторни секрети или аерозоли от течността в кожните мехурчета. Инкубационният период на инфекцията продължава между една и три седмици. Заразният период стартира един-два дни преди появата на специфичния обрив и приключва едва когато всички образували се кожни лезии се покрият с корички. При възрастните хора заболяването обикновено протича значително по-тежко и по-често води до медицински усложнения. Характерният обрив се появява внезапно и е съпроводен с рязко повишаване на телесната температура.

По данни на Националния център по заразни и паразитни болести към 21 юни 2026 г., от началото на настоящата година в България са регистрирани общо 14 570 случая на варицела. За абсолютно същия период на предходната 2025 г. заболелите у нас са били 14 594 души. Тези официални данни на здравните власти показват, че общата заболеваемост от инфекцията в страната се запазва на напълно сходни нива.