Мащабна специализирана акция на Областната дирекция на МВР – Бургас се провежда на територията на община Несебър, като при операцията са задържани няколко души, сред които са директорът на местното ВиК и неговият заместник. Действията са стартирали още в петък около обяд заради разследване за корупция.

Ситуацията в морския град остава изключително динамична, а пред сградата на водоснабдителното дружество в града е позициониран микробус на криминалистичната лаборатория, информира Plovdiv24.bg.

Развитие на полицейската операция

Служители на МВР под прикритие и униформени полицаи са разположени в самия Несебър, както и в близките села Кошарица и Тънково. По непотвърдена към момента информация, основните задържания са извършени в село Кошарица, където с белезници са отведени ръководителят на местното районно звено на ВиК и неговият заместник. Заедно с тях за разпит са отведени още двама души, като все още не е изяснено дали те ще останат за постоянно в ареста.

Версии за корупция и сума на подкупа

Към момента Икономическата полиция в Бургас и прокуратурата, под чието ръководство се провеждат следствените действия, отказват официален коментар, тъй като процедурите все още продължават. Според неофициални източници обаче, операцията е свързана с корупционна схема, а длъжностните лица са били хванати в момента на получаване на подкуп в размер на 8 000 евро в белязани пари.

Предстоящи официални подробности

Очаква се по-късно днес полицията в Бургас да даде брифинг, на който официално да съобщи детайли за акцията и да изнесе потвърдени данни за случая. Към момента органите на реда запазват пълно мълчание до приключване на всички неотложни процесуално-следствени действия в региона.