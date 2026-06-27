Бившият министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи след работна среща в Министерския съвет, че е разпоредил мащабна проверка на качеството на предпазните мантинели по българските автомагистрали. Инспекцията се предприема след серия от тежки пътни инциденти в страната, при които експерти призоваха за незабавни мерки и цялостно разследване на причините за катастрофите.

Наредбата за мантинелите и новите изисквания

От 2024 година е в сила нова наредба за мантинелите, съгласно която те трябва да бъдат изцяло подменени в рамките на 10 години, като вече са въведени и нови, по-строги изисквания към тези съоръжения. По думите на Иван Шишков предпазното съоръжение на автомагистрала "Тракия", където при тежка катастрофа загинаха две деца и бащата на едното от тях, не е било подменено съгласно предвидените правила. За разлика от това, на мястото на другия инцидент между товарен автомобил и лека кола на АМ "Струма", мантинелата вече е била подменена по новите стандарти.

Съмнения за сериозни пропуски при ремонтите

Поради тези констатации е разпоредена проверка и на новопоставените мантинели, за да се установи дали покриват всички изисквания. Въпреки че държавата разполага със съответните сертификати, ще се проверява дали използваните материали и качеството на изпълнение отговарят на тях. Иван Шишков допълни, че при текущите ремонти на пътищата не е предвидено задължение за подмяна на мантинелите и пътната маркировка, което според него е нелогично. Той постави въпроса защо обществените поръчки за ремонт на пътната настилка са отделени от тези за предпазните съоръжения, което поражда съмнения дали не се обслужват частни интереси или корупционни практики вместо безопасността на участниците в движението.

Предстои дебат за бетонните мантинели

Използването на бетонни мантинели по пътната мрежа също остава на дневен ред. Те са изключително ефективни при инциденти с тежкотоварни камиони, но могат да бъдат по-опасни за леките автомобили. Голяма част от българските пътища не са проектирани така, че да позволяват поставянето на подобни съоръжения, поради което предстои да се проведе обществен и експертен дебат дали бетонните мантинели трябва да бъдат внедрени.