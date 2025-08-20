ЗАРЕЖДАНЕ...
|Младежът, убил трима души, е пазен чрез връзки в съдебната система?
"Според нас и нашите адвокати има натиск към съда. Според мен, защото майка му е работила в съда", заяви Тансу, дъщеря на един от загиналите. "Не виждам и да го пазят. Нашият град е малък, има слухове, че вечер си излиза из града", допълни тя.
Притеснява се, че шофьорът може да избяга и да се укрие в друга страна.
"За нас буди недоумение как може да бъде наложена такава мярка. Има данни, че негови роднини са част от съдебната администрация в съда и в резултат на това му е наложена такава лека мярка", заяви Николай Димитров, адвокат на семействата на загиналите.
"Отново подчертавам, че трябваше да има по-тежка мярка от "домашен арест", тъй като има многобройни данни, че се нарушава. В моята практика са налице десетки случаи, когато с такива мерки - "домашен арест", "гаранция", причинителите на ПТП, поради факта, че ги грози голяма присъда, да напускат страната", каза адвокат Димитров пред NOVA.
