Лимитите на болниците ще отпаднат изцяло с Бюджет 2027, но дотогава финансовите ограничения остават в сила, докато се договори нов вариант за ограничаване на ненужните харчове в здравеопазването. Това стана ясно от отговори на журналистически въпроси на доц. Георги Илиев, депутат от ПБ и заместник-председател на парламентарната комисия по здравеопазване.

Темата за премахване на лимитите бе засегната от управляващата партия в мотивите към проекторешенията за оставката на ръководството на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), където се посочва, че тези ограничения крият риск за достъпа до лечение, информира Plovdiv24.bg. Аналогична бе и позицията на Румен Радев, който в качеството си на бивш държавен глава наложи вето над промените в Закона за здравното осигуряване, с които се връщаха лимитите, но депутатите го отхвърлиха. Преди това, през април 2024 г., Конституционният съд обяви налагането на лимити за противоконституционно.

В момента се проучват здравните системи на Германия и Франция, като се разглеждат три възможни модела за замяна на лимитите. Първият е чрез селективно договаряне на базата на качество, апаратура и квалификация само при нужда от легла в конкретен район. Вторият е чрез финансиране на Динамично свързани групи, при който болницата получава фиксирани средства за пълно излекуване независимо от престоя. Третият вариант предвижда строг медицински одит на всяка хоспитализация чрез е-здравеопазването. Здравни мениджъри очакват да бъде приет третият модел, тъй като първите два изискват по-дълга подготовка.

Към момента официалната справка на НЗОК отчита 32 активни съдебни дела, заведени от болници за изплащане на надлимитна дейност на обща стойност 5 437 594 лв. (близо 2 800 000 евро). Лечебните заведения често печелят тези дела, тъй като съдилищата отсъждат, че медицински обоснована помощ не може да бъде отказана за плащане. След като парламентът повторно наложи ограниченията през юли 2025 г., експерти очакват нова вълна от искове. За първото полугодие на 2026 г. болниците вече са натрупали над 35 млн. евро неплатена дейност, като генерират между 8 и 10 млн. лв. надлимитни разходи месечно в зависимост от сезона. Най-големи суми в момента са натрупани в Пловдивската УМБАЛ "Св. Георги“, Софийските УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов“ и ВМА, както и Варненската УМБАЛ "Св. Марина“.

Решения за подобряване на контрола и замяна на ограниченията се очакват от новия подуправител на НЗОК д-р Асен Меджидиев. По време на изслушването си вчера той се обяви за ревизия на механизмите за контрол в болничната помощ и при лекарствата. Според него фиктивните хоспитализации могат да се намалят чрез привличане на експерти от Българския лекарски съюз (БЛС) и обвързване на плащането с качеството на лечение. При медикаментите д-р Меджидиев предлага разширяване на превантивния контрол чрез строго съблюдаване на фармакотерапевтичните ръководства и медицинските указания.