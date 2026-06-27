Андрияна Татарова обяви, че ще обжалва пред петчленна комисия във Върховния административен съд (ВАС) решението, свързано с отнемането на правото ѝ на адвокатска защита и глобата за конфликт на интереси. Изявлението бе направено, след като служебният министър на културата Евтим Милошев официално освободи Татарова от поста изпълнителен директор на Националния дворец на културата (НДК).

Plovdiv24.bg припомня, че през седмицата Върховният административен съд окончателно потвърди решението, с което на Татарова е наложена глоба в размер на 5000 лева заради конфликт на интереси. Производството бе образувано, тъй като тя е сключила договор със своя син за наем на зала в НДК. В четвъртък настоящият министър на културата Евтим Милошев съобщи пред депутатите от парламентарната комисия по културата и медиите, че освобождава Татарова от директорския пост. В началото на месеца той разкри, че тя получава месечна заплата от 13 660 евро, а оглавяваното от нея дружество е натрупало близо 49 млн. евро загуба.

Татарова отрече изнесените данни за финансовото състояние на НДК и обясни, че е разбрала от медиите за своето освобождаване, влязло в сила от 24 юни. Тя разясни, че през 2024 г. е пристигнало писмо от акционерното дружество, на което нейният син е изпълнителен директор, със запитване за наем на зала "Азарян“ за заснемане на театрална постановка. Пространството е било отдадено под наем за сумата от 2000 лева без никакво лично облагодетелстване, като по думите ѝ с този акт е било обогатено самото дружество НДК, без да бъдат нарушавани правилата.

Според бившата директорка Евтим Милошев е първият министър на културата от петима преминали, който публично е отказал да води какъвто и да е диалог с ръководството на НДК. Пред bTV тя заяви, че министърът е излъгал пред парламента, че одитният доклад не е приключил, докато той всъщност е финализиран и не открива никакви нарушения при образуването на нейните възнаграждения. Татарова подчерта, че настоящият борд е първият, избран с конкурс и притежаващ разписани бизнес стратегии. По думите ѝ атаката срещу нея е лична и е свързана с оказан натиск през 2024 г. да подпише документ "за отпаднала необходимост“ за отнемането на два етажа от сградата на НДК.