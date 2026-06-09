Скандалът около управлението и финансовото състояние на Националния дворец на културата (НДК) ескалира в тежък публичен конфликт. След като министърът на културата Евтим Милошев изнесе стряскащи данни за десетки милиони евро загуби и колосални мениджърски заплати, последваха взаимни обвинения в клевети, лоши съветници и скрити апетити за приватизация.

В епицентъра на труса се оказаха изпълнителният директор на НДК Андрияна Татарова и председателят на Съюза на артистите в България (САБ) Христо Мутафчиев.

Министър Милошев: 48 млн. евро загуба и 13 600 евро заплата за директора

Напрежението започна, след като културният министър Евтим Милошев обяви резултатите от първоначалните анализи на ведомството. По думите му НДК е натрупал счетоводна загуба от над 48 милиона евро.

Наред с това министърът съобщи, че изпълнителният директор на културния комплекс получава месечно възнаграждение в размер на близо 13 680 евро. Заради констатираните административни нарушения, Милошев вече е назначил комбинирана проверка на управлението, която да установи реалното състояние на двореца.

Андрияна Татарова: "НДК е обречен на загуба, целта е приватизация“

Изпълнителната директорка на НДК Андрияна Татарова категорично отказа да подаде оставка и влезе в остър задочен сблъсък с министъра в ефира на bTV. Тя отрече твърденията, че получава 14 000 евро, но показа пред камерите фиш, според който към 1 юни 2026 г. заплатата ѝ възлиза на 11 163 евро (плюс 102 евро във ваучери за храна). По банкова сметка чистата сума била 9700 евро, но Татарова подчерта, че това е възнаграждение за управлението на две дружества – комплекса в София и Фестивалния комплекс във Варна.

Тя защити размера на възнаграждението си с няколко аргумента:

НДК не е бюджетна организация и не получава средства от държавата. Заплатите в комплекса са обвързани с методология, разписана законно миналата година от тогавашния заместник-министър Тодор Чобанов.

Според нея комплексът е обречен на счетоводна загуба по рождение, тъй като държавата не е инвестирала нито лев за поддръжка на огромната сграда.

Сравнение с други сектори: Татарова призова да се проверят заплатите в оперите, театрите и държавните медии, където по думите ѝ възнагражденията вече са сходни с нейното.

Татарова отправи тежки обвинения директно към екипа на Евтим Милошев. Тя заяви, че министърът се е заобиколил с "лоши съветници, които не излизат от кабинета му“ и ги посочи като хората, "ограбили българските театри“. Сред тях тя назова бившия зам.-министър Илко Ганев, Елиянка Михайлова и председателя на САБ Христо Мутафчиев.

"Истинската цел на атаките е разграбването и приватизирането на комплекса. Има реални апетити за приватизация на Фестивалния комплекс във Варна, както и на част от ПРОНО (административната сграда до НДК в София)“, алармира директорката.

Отговор на Христо Мутафчиев

Реакцията на председателя на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев не закъсня. В емоционален и изключително остър пост във Facebook, започващ с цитат от Радой Ралин, той обяви, че след лъжите на Татарова "нещата вече стават лични“ и се закани да я съди за клевета.

Мутафчиев категорично отрече да действа като таен съветник в кабинета на министъра с цел да я отстрани:

"За сведение на г-жа Татарова: вчера не бях в кабинета на министъра, защото бях на театрален фестивал в Ямбол. Днес също не бях там, защото имах други спешни казуси, свързани с нашите дружества по места. Ще се видим в съда, където ще трябва да се докаже всяка дума от клеветите на Андрияна Татарова!“

Шефът на САБ настоя за незабавна намеса на всички компетентни органи в държавата – Главния инспекторат към Министерския съвет, Сметната палата, АДФИ, КПК, Инспекцията по труда и Прокуратурата.

Мутафчиев призова за дисциплинарното отстраняване на целия Съвет на директорите (Андрияна Татарова, Нина Найденова, Сашо Ганов, Мариана Арсенова, Емилия Петкова) и настоя за "възстановяване на всяка стотинка, източена от институцията чрез заплати, обществени поръчки, наеми, далавери и схеми“.

"Няма да позволя на такива като нея да петнят името ми и да ограбват българската култура!“, завършва позицията си Мутафчиев.

Очаква се резултатите от назначената от Министерството на културата комбинирана проверка да внесат яснота за реалните финансови потоци и евентуалните нарушения в Националния дворец на културата.