Министърът на културата Евтим Милошев отстрани Андрияна Татарова като член на съвета на директорите на Националния дворец на културата (НДК). Решението идва на фона на натрупана счетоводна загуба от над 48 милиона евро и окончателно съдебно потвърждение за конфликт на интереси срещу досегашния изпълнителен директор, припомня Евтим Милошев.

Конфликт на интереси и съдебна битка

Върховният административен съд (ВАС) потвърди наложената на Андрияна Татарова глоба в размер на 5000 лева поради установен конфликт на интереси. Нарушението е свързано със сключването на договор за наем на зала със свързано с нея лице – собствения ѝ син. В своя официална позиция, изпратена до медиите, Татарова съобщи, че е депозирала молба пред ВАС за отмяна на постановеното решение и връщане на делото за ново разглеждане, като се аргументира с нарушено право на процесуална защита.

Огромни финансови загуби и съмнения в модела на управление

При представянето на информация за състоянието на Министерството на културата и дружествата към него, министър Евтим Милошев обяви, че НДК е натрупал над 48 милиона евро счетоводна загуба. Той цитира писмения отговор на изпълнителния директор, в който се изтъква, че дворецът е на изцяло собствена издръжка, не използва държавни средства и държавата не отговаря за задълженията на дружеството. Милошев изрази сериозно недоумение как обект от толкова висок национален интерес се управлява едностепенно, само от съвета на директорите, без наличието на надзорен орган.

Скандални възнаграждения и бонуси на ръководството

По време на пресконференцията министърът обяви, че изпълнителният директор Андрияна Татарова е получавала месечна заплата от близо 13 680 евро. Милошев призова за промяна в правната рамка, ако законът позволява подобни размери на възнагражденията в губещи структури. Допълнително бе разкрито, че всички членове на съвета на директорите са определяли сами заплатите си в противоречие с устава на НДК и са получавали ваучери за храна на стойност 102,29 евро, което министърът сравни с актуалните обществени дебати за минималните добавки за пенсионерите.

Заповед за проверка и търсене на прозрачност

Министърът на културата подчерта, че няма да влиза в ролята на правораздавателен или разследващ орган, но настоява за пълна прозрачност пред обществото. В тази връзка на 11 май е издадена министерска заповед до всички търговски дружества към ведомството за предоставяне на пълна информация с цел изготвяне на моментна оценка. Според Милошев тази стъпка ще даде реална и обективна снимка на ситуацията в сектора.

Забележка относно статута на цитираните лица: Към момента на провеждане на събитията през 2026 г. Евтим Милошев изпълнява функциите на министър на културата на Република България, а Андрияна Татарова е освободена от съвета на директорите на НДК.