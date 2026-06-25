Браншови организации от сферата на таксиметровите превози внесоха искане до Комисията по транспорт и съобщения на 52-рото Народно събрание за промени в Закона за движението по пътищата, с които настояват леките таксиметрови автомобили да бъдат допускани за движение в бус лентите в градовете, които са запазени за превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.

В документа, подписан от Съюз "Такси“, Европейската конфедерация на таксиметровите камари, асоциации и съюзи (ЕКТКАС) и Европейският център за развитие на таксиметровите политики (ЕЦРТП), се посочва, че таксиметровият превоз представлява обществен превоз на пътници и следва да не се третира като частен автомобилен трафик в градска среда.

През годините браншът многократно е отправял това искане официално пред властите с мотивите, че това е стандартна практика в много европейски страни, че намалява празния пробег, пести време на клиентите и облекчава задръстванията.

Сега организациите предлагат конкретни изменения в Закона за движението по пътищата, включително допълване на текстовете, с които се допуска движението на лицензирани таксиметрови автомобили в т.нар. "бус ленти", както и промени в санкционните разпоредби, така че контролът да се осъществява на база регистрационен номер и проверка в електронен регистър на валидните таксиметрови автомобили.

В искането се посочва още, че подзаконовата уредба за пътните знаци и маркировка следва да бъде променена, така че общините да могат да обозначават съответните ленти като BUS/TAXI.

Според бранша, таксиметровият превоз е регулирана услуга с ограничен брой автомобили и не създава съществено допълнително натоварване върху трафика, сравнимо с личните автомобили. Посочва се също, че предложението е в съответствие с утвърдени европейски практики за достъп на лицензирани таксиметрови автомобили до бус ленти при наличие на електронен контрол и възможност за локални ограничения.