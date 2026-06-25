Правителството на Румен Радев предлага Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия да бъде закрита, а дейността ѝ да премине към Държавна агенция "Архиви“. Радикалната административна промяна е заложена в преходните и заключителните разпоредби на проектозакона за държавния бюджет за 2026 година, информира Plovdiv24.bg. Според заложените текстове, администрацията и заместник-министър председателят Иво Христов разполагат със срок до 15 септември 2026 година, за да разработят официално предложение за нормативни промени, с които да се финализира закриването на комисията и трансферът на архивите.

Остри критики от страна на ДПС

Срещу предложената мярка веднага се обявиха представители на опозицията. Лидерът на ДПС Делян Пеевски коментира остро намерението на управляващите, като определи действията им като тихомълком направен и скандален опит за изтриване на паметта за събитията, процесите и участниците от мрачните времена на комунистическия режим. Според него закриването на структурата цели да заличи спомена за репресиите, главните им извършители, мрежата от доносници, концлагерите и авторите на т.нар. "възродителен процес“, определен от него като най-голямото етническо прочистване.

Позицията на "Да, България“ и алтернативни решения

Негативна позиция по казуса изрази и Мартин Димитров от "Да, България“, според когото премахването на Комисията по досиетата в никакъв случай не представлява истинска реформа. Той предупреди, че спирането на проверките за принадлежност към бившата Държавна сигурност е антиреформа и връщане в мракобесното минало, което не бива да се допуска. Димитров припомни, че от неговата политическа формация вече са внесли в Народното сънятие реален план за реформи, чрез който бюджетният дефицит може да бъде овладян още през 2026 година.