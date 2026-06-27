Четири американски военни самолета вече излетяха от летище "Васил Левски“, с което започна постепенното изтегляне на въздушната техника на Вашингтон от пределите на България. Всички 15 машини трябва да напуснат страната до понеделник, тъй като правителството определи край на пребиваването им до края на юни, информира bTV.

Plovdiv24.bg припомня, че преди време в кулоарите на парламента министър-председателят Румен Радев потвърди пред журналисти, че на американската страна е предоставено достатъчно време, за да планира своите действия и да потърси нова локация за летателните машини. Премиерът бе категоричен, че подобна военна техника трябва да бъде разположена на военни, а не на граждански летища, каквото е "Васил Левски". Радев допълни, че навсякъде в Европа, където има такова базиране в подкрепа на бойните действия в Иран, самолетите се намират в специализирани военни бази. България бе изпратила официален отговор на американската нота, с който се фиксира срокът за пребиваване на гражданското летище до края на юни.

По отношение на бъдещото разполагане на техниката, тогава премиерът посочи като напълно възможни дестинации военните летища "Безмер“ и "Граф Игнатиево“. Българската държава окуражава американската страна да обмисли преместване в тези бази и да развие действията си в това направление. Тогава Румен Радев използва присъствието на техниката като повод, за да настоява пред американския министър на войната за окончателно отпадане на визите за български граждани, което засега остава непроменено.