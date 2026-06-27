17-годишната Никол Русинова е обявена за национално издирване, след като изчезна безследно в София вечерта на 24 юни 2026 година. Семейството и органите на реда умоляват гражданите за съдействие, тъй като от момента на изчезването ѝ няма никаква информация за нейното местонахождение, предава Plovdiv24.bg.

Обстоятелства около изчезването и описание

Младото момиче е видяно за последно на 24.06.2026 г. около 19:30 часа в столицата. В деня на изчезването си девойката е била облечена с дънки, синя блуза и черни маратонки. Според близките й тя няма проблеми, няма пороци и е неконфликтна личност. Описват я като добро и отговорно момиче, което не е имало никакви конфликти преди да изчезне.

Апел за незабавно съдействие

Семейството й отправя гореща молба към всички, които могат да помогнат за споделяне на информацията, за да може публикацията да достигне до максимално широк кръг от хора, тъй като всяка подробност може да се окаже от ключово значение. Ако някой е виждал момичето или разполага с каквито и да е данни, които могат да помогнат за нейното бързо откриване, трябва незабавно да се свърже на телефонен номер 0886 75 13 02, на спешния телефон 112 или с най-близкото районно управление на полицията.