В проекта за Държавен бюджет за 2026 г. са заделени 30 милиона евро за осигуряването на станалите вече задължителни коледни и великденски добавки за социално уязвимите групи в страната. Тези финансови параметри стават ясни от официалните мотиви към предложената план-сметка за текущата година, информира Plovdiv24.bg.

Към момента текстовете не дават категоричен отговор на въпроса дали в разчетената сума са калкулирани и раздадените вече през април великденски добавки за пенсионерите. Въпросните средства бяха отпуснати целево по линия на специално постановление на Министерския съвет, а не в изпълнение на новите промени в Закона за социално подпомагане, където тази държавна помощ намери своя законов регламент.

През март парламентът прие по бърза процедура изменения в Закона за социално подпомагане, според които коледните и великденските добавки придобиват задължителен характер. Помощта вече е насочена не само към възрастните хора с ниски доходи, но обхваща и други категории социално слаби граждани. Размерът на тези средства ще се фиксира ежегодно със Закона за бюджета, като законовата рамка забранява сумата да бъде по-ниска от отпуснатата през предходната година. Освен заложените 30 милиона евро за 2026 г., в прогнозата за 2027 г. са разчетени още 30 милиона евро. Съгласно актуализираните правила, право на тези средства имат няколко уязвими групи:

Лица, одобрени за получаване на енергийни помощи;

Родители на деца с увреждания и семейства, които получават детски надбавки;

Сираци без право на наследствена пенсия;

Военноинвалиди и ветерани от войните.

Темата за параметрите на държавния бюджет беше коментирана и от премиера Румен Радев. Той обяви, че са проведени консултации с водещи икономисти, които са единодушни, че няма как съществуващият дефицит от 7,5% да бъде рязко свален до нива от 3% в рамките на няколко месеца.

Премиерът Радев посочи, че вижда ясна закономерност в поведението на критиците, като подчерта, че тези, които носят най-голяма вина за настоящия дефицит и за общото състояние на публичните финанси, в момента проявяват най-висока активност в недоволството си и се обявяват против предложената план-сметка. По неговите думи това реално е бюджетът именно на тези политически фигури, които в момента отправят критики към него.