Бившият здравен министър Стойчо Кацаров сподели личните си наблюдения от престоя си по Южното Черноморие. Според него обстановката там е перфектна и без забележки. От думите му става ясно, че цените са нормални, обслужването страхотно, а водата - чиста. Plovdiv24.bg публикува мнението на Стойчо Кацаров без редакторска намеса:

"Лично впечатление от няколко дни на Слънчака. Не е претъпкано, предимно чужденци. Чисто е. Морето е перфектно. Чадър, два шезлонга и масичка -16 евро. Джет от 70 евро. За 20 евро можеш да обядваш или вечеряш в повечето барове и ресторанти. Обслужването е много добро.

Персоналът на всякъде е усмихнат, ползват английски. Прекарах по 2-3 дни в два хотела: "Олеандър" - бутиков хотел с тенис кортове, мини голф собствен паркинг, много любезни домакини и великолепна храна в центъра на комплекса. "Хармони ризорт" - луксозен с великолепен парк, басейни, барове и ресторанти, фитнес и спа".