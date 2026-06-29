Откривайки конференцията на папа Лъв XIV с кардиналите от цял свят на тема войната, ръководителят на Ватикана обвини Европейския съюз, че прилага международното право избирателно, като санкционира едни военни нашествия, а към други се отнася по различен начин.

Рядката закрита среща беше свикана от папата, за да бъде разгледана това, което той нарича глобална "култура на силата", подхранваща съвременните конфликти, и за да се обсъди как Църквата трябва да реагира. В центъра на дискусиите беше усилието на папата да преосмисли традиционната доктрина за справедливата война, за която той твърди, че твърде често е била използвана за оправдаване на военни действия.

Сблъсъкът с Вашингтон

Тази позиция вече изправи Лъв XIV срещу вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, който оспори тълкуванието на папата за католическото учение, след като Лъв постави под въпрос дали американско-израелските удари в Иран отговарят на критериите за справедлива война.

"Ако страната е враг, я осъждат"

Въвеждайки дискусиите в петък, кардинал Виктор Мануел Фернандес, префект на Дикастерията за доктрината на вярата, заяви, че правителствата все по-често прилагат моралните и правните принципи според политическото удобство, а не според универсални стандарти.

"Ако една страна е враг, тя бива заклеймявана като недемократична и санкционирана по различни начини; но ако е съюзник, фактът, че ѝ липсва свобода на словото, човешки права или демокрация, се пренебрегва" , каза той.

Обръщайки се към Европа, Фернандес обвини ЕС в непоследователност във външната политика.

"Европейският съюз на практика налага икономически санкции на една държава и изпраща финансова помощ и оръжия на друга; но не прави същото пред лицето на други, дори по-сериозни нашествия с още по-брутални последици за цели народи" , заяви той.

"Няма вече стабилна рамка на ценности"

По думите на кардинала тези противоречия подсказват, че на практика загрижеността се свежда до политическите и икономическите интереси на различните региони на света. "Вече няма реална и устойчива рамка на истина и ценности", допълни той.

Фернандес посочи, че правителствата са разтегнали понятието за легитимна самоотбрана до неузнаваемост, като определи Русия, САЩ и други сили като разчитащи на широки твърдения за самоотбрана, за да оправдаят военна намеса, от Украйна до Близкия изток.

Според него и самото католическо учение за справедливата война бива манипулирано от някои, за да се узаконят "най-несправедливите войни". "Вместо да спира войните, то помага да бъдат оправдавани", каза кардиналът. За да се предотврати това, легитимната самоотбрана трябва да се разбира "в най-строгия смисъл", отхвърляйки широката логика на превантивната война, която правителствата все по-често използват.

Дебатът остава отворен

Думите му намериха отзвук сред кардиналите. След дискусиите Ватиканът съобщи в обобщение, че "много" от работните групи са се съгласили с необходимостта да се излезе извън традиционната доктрина за справедливата война.

В заключителната си реч в събота папа Лъв XIV даде знак, че дебатът далеч не е приключил. Той приветства съветите на кардиналите за преосмисляне на учението на Църквата за легитимната самоотбрана "в светлината на дълбоките промени в характера на съвременните конфликти", като обеща да подходи към въпроса "с необходимата богословска и пастирска взискателност".