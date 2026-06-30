WhatsApp въвежда нова функция, която ще позволи на потребителите да общуват помежду си, без да е необходимо да споделят телефонните си номера. Нововъведението ще бъде внедрено поетапно през следващите месеци за над три милиарда потребители на платформата по света.

От понеделник всеки потребител ще може да резервира свое потребителско име директно през приложението, като използването на тази възможност няма да бъде задължително. Потребителските имена ще могат да бъдат с дължина до 35 символа и ще могат да бъдат променяни или премахвани по всяко време.

За да се предотврати злоупотреба, имената на известни личности, публични фигури и високопоставени длъжностни лица няма да бъдат достъпни за регистрация от други потребители.

Според компанията, собственост на Meta, новата функция има за цел да подобри защитата на личните данни. Ръководителят на продуктовия отдел на WhatsApp, Алис Нютън-Рекс, обясни, че много хора не желаят да разкриват телефонните си номера, особено когато участват в групови чатове или общуват с непознати. Подобна функционалност беше въведена и в защитеното приложение Signal още през 2024 г.

Въпреки това нововъведението предизвика и критики от експерти по дигитална поверителност.

"Макар функцията да осигурява допълнителен слой защита, WhatsApp като цяло не може да бъде определено като приложение, поставящо поверителността на първо място“, коментира професорът от Оксфордския университет Кариса Велис, автор на книгата "Поверителността е власт“ (Privacy is Power). По думите ѝ Meta остава една от технологичните компании с най-противоречива репутация по отношение на защитата на личните данни.

WhatsApp използва криптиране от край до край, което гарантира, че съдържанието на личните разговори не може да бъде прочетено от компанията. Въпреки това платформата продължава да събира метаданни – например информация за това кога и с кого потребителите комуникират, които могат да бъдат използвани за рекламни и аналитични цели.

Телефонният номер ще остане задължителен за създаване на профил, но няма да съществува публична директория с потребителски имена, което според компанията ще намали риска от нежелани контакти и ще запази по-високо ниво на поверителност.