България навлиза в период на приятно и класическо юлско време с постепенно понижение на температурите, следобедни прегърмявания и разхлаждащ вятър, като топлата вълна официално приключва във вторник. Известният климатолог проф. Георги Рачев обяви в предаването "Тази сутрин“, че страната ни преминава "малко метър“ на фона на екстремните горещини в Южна Европа, информира Plovdiv24.bg. Проф. Рачев, който е дългогодишен университетски преподавател и водещ експерт в областта на климатологията, детайлно анализира предстоящите изменения.

Краят на юни и началото на перфектния юли

Днес, в последния ден на юни, месецът си отива с температури около 0,8–1 градус над нормата и с 20–25% по-малко валежи от обичайното. От вторник обаче започва понижение на стойностите, което ще осигури перфектно ретро време за най-топлия месец по нашите ширини – между 15–20 градуса сутрин и около 28–32 градуса на обяд. Летните валежи ще имат силно изразен петнист характер, като най-сериозни ще бъдат в четвъртък, а към петък и събота ще намалеят до символични количества.

Жегата в Пловдив и ситуацията в страната

Докато в София предстои бързо заглаждане на времето и следобедни прегърмявания, Пловдив за пореден път ще "свети в червено“ с температури до 36 градуса, тъй като лабилизирането на атмосферата ще достигне града малко по-късно. В Русе облаците ще скрият слънцето и ще го предпазят от достигане на 40 градуса. Климатологът отбеляза с ирония, че в традиционно горещия Сандански този път ще е малко по-хладно от Русе – около 37–38 градуса, което на шега определи като "студ за намятане на малка жилетчица“. Подобни изключително високи температури са характерни при такива нахлувания за крайдунавските градове Видин, Лом, Оряхово, Никопол, Свищов, докато в Плевен се очакват едва 2 литра на квадратен метър валежи до петък. Проф. Рачев изрази и критично мнение относно безводието в някои региони, подчертавайки, че при пълни язовири и кладенци вината за липсата на вода е изцяло в човешкия фактор, а природата няма отношение към проблема.

Перфектни условия по родното Черноморие

За любителите на почивките в курортите "Слънчев бряг“ и "Златни пясъци“ метеорологичната обстановка ще бъде отлична. По-хладното време ще достигне морето малко по-късно, осигурявайки максимални температури около 27–30 градуса и сутрешни около 20 градуса. Леката следобедна облачност ще донесе допълнителна прохлада на плажа. Морската вода вече е затоплена до идеалните 25–26 градуса, като климатологът сподели личен опит от Бали, където къпането в 31-градусова вода е било истинско безумие поради невъзможността да се диша и плува.

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Адаптация на Европа към горещите вълни

Един огромен антициклон вкарва хладен въздух на континента, но в Южна Португалия и Испания температурите ще се задържат над 40 градуса през цялата седмица. В Централна Европа – Берлин, Варшава, Прага и Мюнхен – времето вече е доста по-хладно, въпреки отбелязаните национални рекорди, а Париж и Лондон се радват на нормалните за сезона 28–30 градуса. Според експерта светът и Европа вече са в голяма степен адаптирани към тези вълни в сравнение с периода отпреди 15–20 години, когато масово липсваха климатици.

В бъдеще адаптацията ще обхване атомните електроцентрали, които трябва да променят охлаждането на реакторите си, тъй като при температура на речната вода от 21–24 градуса пълното охлаждане е невъзможно и някои централи вече намаляват мощностите си. За финал специалистът напомни в следобедните горещини да се полагат грижи не само за възрастните хора и децата, но и за домашните любимци, които в никакъв случай не трябва да се оставят заключени.